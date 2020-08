Verpleegkundige Ivy: Pas op voor schijnveiligheid bij gebruik handgel

Virussen en bacteriën zijn vaak erg besmettelijk, dus is hygiëne essentieel om besmetting te voorkomen.

Wat is hygiëne?

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgdragen dat je zo min mogelijk in aanraking komt met ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen – dus ook het nieuwe coronavirus. Dit kun je bereiken door:

- De handen te wassen

- Te douchen

- Het schoonhouden van de keuken.

- Na het schoonmaken te desinfecteren

Virussen veroorzaken niet alleen griep en verkoudheid. Ze spelen ook een rol bij het optreden van voedselinfecties. Virussen zijn erg besmettelijk. Wat sommigen niet weten, is dat de kans op besmetting met een virus groter is op plaatsen waar veel mensen bijeen zijn.

Zoals: in verzorgings- en ziekenhuizen, hotels, op kinderdagverblijven, basisscholen en cruiseschepen.

Reinigingsmethode van de handen

Hoe kun je het beste ziekteverwekkers verwijderen? Je maakt je handen het beste schoon met stromend water en zeep. Droog deze hierna goed af. Handalcohol of gel werkt minder goed bij vieze of plakkerige handen.

Tips:

Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen.

Zorg ervoor dat je niet met je handen in het gezicht zit en bij thuiskomst meteen goed de handen met water en zeep wast.

Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is; als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden. Het doodt de ziekteverwekkers dan onvoldoende.

Als op de handgel staat dat het desinfecterend is én er een toelatingsnummer op het etiket staat, dan is bewezen dat het ziekteverwekkers doodt.

In sommige gevallen staat er op een handgel niet dat deze desinfecterend is. Het is dan niet bewezen dat het voldoende werkt tegen ziekteverwekkers, zoals het nieuwe coronavirus.

Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

De kans is zeer klein dat je ziek wordt als je bijvoorbeeld in een winkel of bij iemand op bezoek spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. Door niet met de handen in het gezicht te komen en deze regelmatig goed te wassen, voorkom je dat je ziek wordt.

Was meteen je handen na het aanraken van oppervlakken of spullen van iemand die (mogelijk) COVID-19 heeft. Neem de maatregelen in acht om te voorkomen dat bacteriën en virussen zich verspreiden.

Schijnveiligheid

Als je specifiek het coronavirus wil bestrijden, is het natuurlijk zaak te lezen of het middel dat je in handen hebt geschikt is voor het bestrijden ervan. Dat zijn ze bij lange na niet allemaal. Bij desinfectie met ongeschikte middelen, is sprake van schijnveiligheid. Hetzelfde geldt voor handhygiëne: ook hier kan sprake zijn van schijnveiligheid.

Heb je vieze handen? Maak ze dan eerst goed schoon met water en zeep. Een handgel kan zijn desinfecterende werk niet doen op vervuilde handen. Daarbij controleer ook hier of de handgel wel geschikt is voor het bestrijden van virussen. Veel handgels zijn antibacterieel en doen dus niets met virussen.

In het toelatingen-register van het CTGB, https://toelatingen.ctgb.nl kun je nagaan of een middel geschikt is voor handdesinfectie en/of voor desinfectie van ruimtes en oppervlakken:

PT01: in de basis staat PT01 voor desinfectie van intacte huid.

PT02: staat voor desinfectie van oppervlakten, zoals bijvoorbeeld materialen, uitrusting of meubilair.

Hand sanitizers

Op dit moment worden er veel handgels en hand sanitizers aangeboden met 70% alcohol. Deze producten kunnen alleen voor desinfecterende doeleinden ingezet worden als het product toegelaten is in het toelatingenregister van het CTGB en dus een CTGB nummer heeft.

In de wintermaanden is er een piek in het aantal infecties te zien. Een besmetting met virussen is te voorkomen door onder andere regelmatig je handen te wassen, zeker na toiletbezoek en voordat je eten bereidt. Desinfecteer in een ander geval met een handgel die ’PT01’ voor hand/huid desinfectie bevat.

Door het vele reinigen en desinfecteren van de handen kan de huid uitdrogen. Hierdoor heb je meer kans op kloofjes en wondjes. Een goede handcrème kan helpen om uitdroging van de huid te voorkomen.

Stay safe!

Ivy Stuart