Daghoroscoop 21 mei - Hernieuw oude contacten, Stier!

VANDAAG JARIG

Terwijl 2021 een geslaagd jaar was, kan 2022 nog succesvoller zijn. Je carrière zit in een stroomversnelling en dat geldt ook voor je professionele status. Er is vraag naar jou en zaken zullen zich voorspoedig ontwikkelen. Je gezondheid blijft goed, al kan stress af en toe toeslaan.

ZONDAG JARIG

Geld zal geen probleem zijn dit jaar. Als het in je loopbaan goed gaat, zul je geen zorgen hebben. Je krijgt net als voorgaande jaren te maken met vernieuwing in allerlei opzichten. Reizen zal op een laag pitje blijven staan. Studenten zullen er harder tegenaan moeten dan voorgaande jaren.

RAM

Geef een romance een meer permanent karakter of zet er een punt achter. Laat de ander niet langer in het ongewisse. Financieel kan het wat tegenzitten, maar schrijfwerk of studie zal voldoening geven. Zorg voor een frisse neus.

STIER

Een naaste kan je zoveel zelfvertrouwen geven dat je iets onderneemt wat je normaal niet aandurft. Hernieuw oude contacten. De oorzaak van een persoonlijk probleem kan spontaan aan het licht komen. Je zult iets moeten doen.

TWEELINGEN

Je zou wel eens blij kunnen zijn dat deze week voorbij is. Besef dat je niet de enige bent die met spanning te maken heeft. Geniet van een lui weekend, spel de krant en ontspan. Bezoek een workshop of leuke markt.

KREEFT

Je kunt de komende 4 weken de batterijen herladen en initiatieven ontplooien. Toon je leidinggevende kwaliteiten, maar pas ervoor op dat je niet egoïstisch overkomt. Blijf praktisch als je een ideaal nastreeft.

LEEUW

Je hebt alle reden om optimistisch te zijn. Met een positieve uitstraling trek je vrolijke mensen en leuke ervaringen aan. Je onbaatzuchtigheid zal van pas komen, vooral als je met publiek of kinderen te maken krijgt.

MAAGD

Leg niet meteen je ziel en zaligheid bloot als iemand belangstelling toont en onthul evenmin zakelijke geheimen. Toon je in een gesprek met vrienden ontvankelijk voor hun ideeën en (positieve) kritiek. Ga wat in de tuin werken.

WEEGSCHAAL

Herstel de vrede als je ruzie met een naaste hebt gemaakt. Gehuwden moeten dit weekend iets gezelligs gaan doen. Iemand kan goed nieuws hebben en dat met je willen vieren. Neem een aardigheidje mee.

SCHORPIOEN

De komende weken staan in het teken van nieuwe ideeën en interesses. Misschien begin je een studie filosofie of trekt een onbekende cultuur je naar een museum. Een romance kan je normen en waarden op de proef stellen.

BOOGSCHUTTER

Goede voorbereiding is het geheim van een succesvol weekend. Je kunt een spirituele ervaring opdoen en je kunt op jouw idealen worden aangesproken. Sta open voor de dingen die gebeuren en luister naar je intuïtie.

STEENBOK

Breng zoveel mogelijk tijd door met je geliefde als deze zich de laatste tijd wat alleen voelt. Maak toekomstplannen, praat conflicten uit en toon je liefdevol en geduldig. Ruim kasten op en geef spullen aan een goed doel.

WATERMAN

Zet ergernis uit je hoofd en begin opgewekt aan een ontspannen weekend. Tijd doorgebracht met je allerliefste zal je herinneren aan de kwaliteiten en eigenschappen die je in de ander het meest waardeert.

VISSEN

Een teleurstelling kan je van slag brengen. Zet je er overheen en bedenk iets om naar uit te kijken. Vertel geen vertrouwelijkheden aan iemand bij wie geheimen niet veilig zijn. Moedig diegene liever aan z’n geheimen met jou te delen.

