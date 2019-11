BN’ers gaan naakt... Voor ’t goede zaakje!

Sander Janson (49): ,,Natuurlijk ben ik soms onzeker, er gaat veel meer in mijn hoofd om dan mensen denken. In Campinglife loop ik regelmatig in mijn zwembroek door het beeld, maar mezelf zo letterlijk blootgeven voor de camera vind ik toch wel spannend.” Update: op 9 april 2016 werd de laatste aflevering van Campinglife uitgezonden, red.

,,Ik ben trots op hoe ik eruitzie, mensen schatten me vaak niet 42 (Sanders leeftijd ten tijde van het interview, red.) Dat is leuk om te horen, al gaat het niet alleen om uiterlijk maar ook om hoe je in het leven staat. Ik voel me een jonge hond en wil alles uit het leven halen. Er staan nog veel meer dingen op mijn lijstje, onder andere een gezin. Alleen... it takes two to tango. Maar dat komt zeker goed.”

Koert-Jan de Bruijn (43): ,,De laatste jaren word ik me er steeds meer van bewust dat sporten niet alleen iets is wat je voor de lol doet, maar ook om gezond te blijven. Afgezien van af en toe een potje voetballen was ik tot mijn 28e niet sportief. Van mezelf heb ik al een potige bouw en aanleg tot spierontwikkeling. Nu kan ik niet meer zeggen dat ik er niets voor hoef te doen.”

,,Een paar jaar geleden vond ik mezelf wat pafferig worden. Ik realiseerde me dat ik moest gaan opletten. Vorig jaar heb ik crossfit ontdekt: een combinatie van cardio, gymnastiek en gewichtheffen. Voordeel is dat ik het thuis kan doen: 150 squats, sit-ups en push-ups, terwijl ik ondertussen op de kinderen let.”

v.l.n.r., Sander Janson, Mark Huizinga en Duco Bauwens Ⓒ Feriet Tunc

Tygo Gernandt (45): ,,Ik ben altijd al gek geweest op de combinatie van feesten tot diep in de nacht en ontzettend hard werken. Door mijn tomeloze energie heb ik genoeg aan vier uur slaap. Toch merkte ik op een gegeven moment dat mijn lijf het niet meer bijhield. Toen ik voor een scène dertig keer een duin op moest rennen en bij de tiende keer al niet meer kon, zag ik in dat er iets moest veranderen.”

,,Op de middelbare school was mijn bijnaam Skeletor omdat ik graatmager was. Ook in mijn werk was ik altijd ’die magere acteur’. Als ik met vrienden op het strand was, schaamde ik me om mijn shirt uit te doen. Nu ben ik blij als ik in de spiegel kijk.”

Duco Bauwens (46): ,,Geïnspireerd door gespierde mannen op televisie begon ik op mijn negende al met trainen. Ik vond die grote jongens imposant. Geleidelijk aan werd ik me er steeds meer van bewust hoe belangrijk beweging en voeding zijn voor je gezondheid. Uiteindelijk heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt.”

,,Nu ik wat ouder word, merk ik dat gezondheid veel belangrijker wordt dan mijn uiterlijk. Toch kan ik nog steeds voor de spiegel staan en denken: ’Goh, een paar maanden geleden was ik strakker’.”

Mark Huizinga (46): ,,Er zijn genoeg oud-sporters die alleen maar dikker worden. Ik ben juist afgevallen. Tijdens mijn carrière heb ik er bewust een paar kilo bij getraind om bovenin mijn gewichtsklasse te komen, nu zit ik meer op mijn natuurlijke gewicht.”

,,Ik ben ijdel genoeg om het belangrijk te vinden dat ik er goed uitzie. Ik let op dat er geen vet bijkomt en dat ik in vorm blijf. Naast judo en krachttraining doe ik aan hardlopen, wakeboarden en kitesurfen. Ik heb nooit gerookt of gedronken. Alcohol vind ik zelfs vies.”

