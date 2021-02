Daghoroscoop 11 februari - Komaan lach weer eens Waterman!

VANDAAG JARIG

Probeer ruzies in de relationele sfeer te voorkomen – dat kan moeite kosten met Mars in je teken een deel van dit jaar. Je bent niet verlegen, maar pas op dat je niet te agressief wordt, met name in de liefde, want dat zou voor ellende zorgen. Studenten kunnen dit voorjaar hun studie afronden.

RAM

Verwachtingen kunnen de bodem worden ingeslagen; een reis of excursie gaat niet door. Dat geeft je niet het recht om de rest van de dag te mopperen. Plan iets anders. Ga relaxter om met plagerij; niet iedereen beseft dat het pijn kan doen.

STIER

Als je akkoord gaat met extra werklast zullen andere plannen erbij in schieten. Houd er rekening mee dat degene met wie je hebt afgesproken een afzegging niet zal waarderen. Reageer niet te heftig als je in de maling wordt genomen.

TWEELINGEN

Sta vroeg op en ga aan de slag want er valt van alles te beleven. Sta open voor een spontane afspraak. Gebeurtenissen zullen zich sneller ontwikkelen dan je denkt. Gedraag je respectvol en geduldig tegen ouderen.

KREEFT

Begin met een analyse van de manier waarop je geld uitgeeft als je een financiële toekomstplanning maakt. Je hoeft geen grote offers te brengen (tenzij je onlangs erg uit de band sprong) . Een goed moment om met een studie te beginnen.

LEEUW

Probeer je fantasievoller uit te drukken. Je voelt mensen aan en begrijpt wat hen motiveert. Wees niet te terughoudend om persoonlijke vragen te stellen. Leer je humeurigheid te beheersen als je geliefd en bewonderd wilt worden.

MAAGD

Je houdt van verbale krachtmeting, vooral binnen hechte relaties en een verschil in leeftijd of achtergrond is voor je van minder belang dan iemands heldere geest en argumenten. Kijk terug in je leven voor inzicht in je toekomst.

WEEGSCHAAL

Je flair voor werk dat met kunst, schoonheid en diplomatie te maken heeft, helpt je een onafhankelijke positie te verwerven. Zet in op promotie of loonsverhoging. Houd je liefdeleven angstvallig gescheiden van je werk.

SCHORPIOEN

Heb je te maken met publiek dan zul je nu weinig tijd hebben voor een privéleven. Geniet ervan als je in het middelpunt staat. Iemand kan je intellectueel prikkelen, waardoor een ontmoeting een boeiend vervolg kan krijgen.

BOOGSCHUTTER

Richt je aandacht eens op het verleden en de geschiedenis van je familie. Soms levert dat inzichten op over jezelf. Beperk je uitgaven en neem meer rust. Het zal niet lukken om iemand op andere gedachten te brengen.

STEENBOK

Hoewel je graag op je intuïtie vertrouwt, moet je nu geen risico nemen met geld. Verkeerde keuzes zullen je opbreken. Bemoei je evenmin met andermans geld. Laat boekhouden aan een partner over en richt je op andere zaken.

WATERMAN

De stress van het dagelijks leven kan je vandaag naar de keel grijpen waardoor een gesprek met een collega in ruzie kan resulteren. Ook thuis kan het gaan spannen; komaan, lach weer eens. Het leven moet toch aangenaam blijven?

VISSEN

Als je minder energie hebt dan anders moet je rust nemen. Doe je dat niet, dan krijg je gemakkelijk ruzie. Verwen jezelf, kruip op de bank met een prettig boek of kijk tv. Een gezonde maaltijd en wat extra vitamines herstellen je kracht.

