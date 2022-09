Zijn oudere moeders dé oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt?

Volgens het SCP zou het tekort op de arbeidsmarkt aanzienlijk afnemen, wanneer moeders meer gaan werken als hun kinderen ouder zijn.

Jonge moeders

De overheid heeft momenteel een beleid dat is gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie onder vrouwen. Volgens het SCP richt dit beleid zich op jonge moeders, ondanks dat de helft van de deeltijdwerkende vrouwen moeders zijn met oudere kinderen. Het SCP denkt dat wanneer het beleid zich meer gaat focussen op oudere moeders, het tekort op de arbeidsmarkt beter opgelost kan worden. Ook zou het aandeel vrouwen in hogere en leidinggevende functies stijgen. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat meer vrouwen financieel onafhankelijk worden. Het kabinet heeft nu voorgesteld een bonus te geven aan mensen die fulltime werken.

Lonender

Volgens het SCP is er meer nodig dan verlofregelingen en kinderopvang om moeders te stimuleren om meer te werken. Meer werken moet volgens het SCP bijvoorbeeld lonender worden. De nieuwe plannen van het kabinet maken meer werken minder lonend voor mensen met een middeninkomen. Economen en fiscalisten denken dat de kabinetsplannen voor komend jaar er niet voor zullen zorgen dat mensen gestimuleerd worden om meer te werken. In het ergste geval betaal je namelijk 87 procent belasting over een extra verdiende euro, zo valt te lezen in De Telegraaf.

Reactie

Thirza schrijft dat zij niet minder is gaan werken nadat zij moeder werd.

Joke zegt dat het niet terecht is dat mantelzorg niet als werk wordt geteld.

Freedom zegt dat deeltijdwerken goed is, omdat het belangrijk is om er te zijn voor de kinderen.

Melanie benoemt dat het vrijwel onmogelijk is voor vrouwen om fulltime te werken.

Praat mee

