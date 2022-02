‘De zelfverzekerde sexy vrouwen in The Bachelor zijn ineens bange hertjes’

DJ Tony Junior heeft het stokje – ik bedoel de roos – overgedragen aan Thomas van der Vlugt. Je weet wel, de knapste van die drie van het succesvolle YouTube-kanaal StukTV. Daredevil Thomas springt normaal uit vliegtuigen en bestuurt helikopters, dus de zoektocht naar de ware liefde moet natuurlijk ook op een avontuurlijke wijze. Hij ontvangt in het zonnige Mexico maar liefst negentien single vrouwen die allemaal één ding gemeen hebben: ze zien in Thomas de ideale partner.

Vleeskeuring

Ook in mijn ogen is hij momenteel de meest felbegeerde vrijgezel van Nederland en zorgt hij voor een heus wonder: Trash-tv voor het eerst zónder een trash-hoofdpersoon. Sorry Bachelorette Gaby Blaaser. En sorry Bachelor van vorig jaar, Tony Junior. Maar Thomas lijkt op het eerste oog eindelijk iemand met stijl. Een echte gentleman.

De eerste aflevering start met een ware vleeskeuring. Alle vrouwen lopen één voor één op torenhoge hakken naar The Bachelor. De meterslange rode loper lijkt oneindig en ik blijf me verbazen waarom er niemand struikelt. Thomas wordt overladen met cadeaus in plaats van zoenen. Alles voor een onvergetelijke eerste indruk. Maar ik word er vooral ongemakkelijk van. Een sleutelhanger, kompas, stuiterbal en een kookboek. Hij is toch niet jarig?!

Bange hertjes

De blonde Maureen is uiteindelijk de gelukkige winnaar van de witte roos, oftewel de first impression-roos. Zij heeft de meeste indruk gemaakt. Thomas vindt klungeligheid dus duidelijk een schattige eigenschap. Of komt het omdat ze haar baan in Nederland heeft opgezegd, speciaal om aan dit avontuur mee te doen? Want stuur dan nog maar eens iemand naar huis. Liefde op het eerste gezicht of niet, Maureen (22) hoeft in elk geval nog niet met hangende pootjes terug naar haar werkgever.

Terwijl alle vrouwen deze eerste avond zelfverzekerd in sexy jurk over de rode loper paraderen, zijn ze de volgende dag tijdens de befaamde cocktailparty stuk voor stuk onzeker. What happened afgelopen nacht in de villa?! Als een stel bange hertjes staan ze elkaar nu fluisterend bij het zwembad gek te maken en niemand durft meer met een rechte rug op Thomas af te stappen.

Sinterklaas

Behalve Lysette. The Bachelor heeft nog geen cocktail in z’n hand of deze 25-jarige basisschooljuf heeft hem al aan zijn arm getrokken. Met uiteraard een cadeautje. Daar gaan we weer, Sinterklaas is er niets bij. Het lijkt zelfs bijna omkoperij. En als ik denk dat het niet erger kan, heeft zij een heel tijdschrift over zichzelf geknutseld. Aangezien Lysette het boek ‘De tien geboden van Thomas’ heeft uitgelezen, wordt het nu tijd dat hij zich eens in haar verdiept. Het voelt nogal awkward, maar lef heeft ze wel!

Vervolgens is het Romy die haar hele curriculum vitae op hem afvuurt. Thomas krijgt geen seconde rust. Ze is ook duidelijk niet vies van een laagje make-up, maar dat terzijde. Hij moet en zal weten dat deze 27-jarige radio-dj alles weet over de hersenen, veganistisch eet én de hele wereld is overgevlogen als Miss. Het was trouwens mooi geweest als hij tegen een Miss had gezegd: ‘Je hebt ook een echt radio-hoofd’. Maar OMG! Wat gebeurt er dan… Zegt Thomas nou echt dat hij een missverkiezing maar een ordinaire vleeskeuring vindt? Ik heb nog nooit een man een missverkiezing horen afkeuren. Laat staan een vrijgezelle heteroman. Tien punten voor The Bachelor.

Tranen met tuiten

De meiden zonder lef of cadeautje zijn op de cocktailparty vooral met elkaar bezig in plaats van met Thomas. Hoewel hij op de eerste avond nog zó heeft benadrukt dat iedereen lief voor elkaar moet zijn, blijkt daar een dag later niemand naar te luisteren. Ongegeneerd worden de concurrentes doorgenomen en fluisterend afgebrand. Vooral Romy moet het ontgelden. Want zij heeft immers een neppe Chanel zonnebril.

Op Thomas heeft haar monoloog duidelijk wél indruk gemaakt. Want zij krijgt ’s avonds tijdens de eerste rozenceremonie zo waar een roos. Het zijn uiteindelijk vier van de negentien vrouwen met wie The Bachelor géén klik voelt. Een van hen is de Gooische Diandra. Hoewel ze een paar uur eerder nog vol trots op camera verkondigt dat ze haar pitch ‘vloeiend en soepel’ vond gaan, mag ze dezelfde avond nog haar koffers pakken. Tranen met tuiten. Daar gaat haar droom. Ze zag zelfs in The Bachelor al binnen 24 uur de vader van haar kinderen. (Nou, ik viel van m’n stoel. Dat zei ze dus echt tot twee keer toe!) Thomas heeft duidelijk al in een korte tijd indruk gemaakt. En trouwens ook op mij. Ik kan niet wachten tot volgende week.