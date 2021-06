Anouk Hoogendijk: ’Ik mis het voetballen niet’

Anouk speelde 103 wedstrijden met het Nederlands Elftal en beëindigde haar carrière bij Ajax. Daarna deed ze mee aan Dancing With The Stars en Expeditie Robinson, en kregen zij en Pieter een zoontje, Sonny (7 maanden).

Deze kleding…

„Vind ik heel erg mooi. Dat oranje tintje past echt bij het EK. Sommige kledingstukken zou ik niet zelf uitkiezen, bijvoorbeeld zo’n zwarte driekwart rok, maar eenmaal aan bleek het een van mijn favoriete items. Sportieve kleding met een vrouwelijk tintje past ook wel bij mij.”

Ⓒ Elmar Krop

Ze vragen vaak…

„Of ik het voetballen mis, maar eigenlijk doe ik dat niet. Ik kreeg steeds meer blessures en dat was een signaal dat het genoeg was. Ik geniet wel nog van de sport en blijf er ook bij betrokken, maar nu in een andere rol. Zo ben ik op tv te zien als voetbalanalist en ben ik ambassadeur van de vrijwilligers van het EK. Maar ik kan nu ook veel tijd met Sonny doorbrengen.”

Ik heb heel veel zin…

„In het EK. Het is natuurlijk een tijd geleden dat de Nederlandse mannen aanwezig waren bij de kampioenschappen. Voorheen nodigde ik vrienden en familie bij mij uit om met z’n allen te kijken naar Oranje. In een kroeg is het gezellig, maar dan kan ik me niet focussen op de wedstrijd.”

Ⓒ Elmar Krop

Het vrouwenvoetbal…

„Is in een paar jaar tijd erg veranderd. Vroeger kreeg ik vaak de opmerking dat voetbal voor mannen is. Tegenwoordig gaat het niet meer om de vooroordelen, maar om de sport. Mooi dat het vrouwenvoetbal eindelijk de erkenning krijgt die het verdient.”

