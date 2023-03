’Mijn vriendin is gewend aan filters en vergeet hoe ze er ’echt’ uitziet’

Voor de beeldvorming laat Mariëlle hieronder zien hoe realistisch het filter is.

„Het lijkt wel alsof ze me dikker hebben gemaakt. En witter. Gewoon… lelijker.” Verward kijk ik een paar keer van de foto in mijn handen naar een van mijn beste vriendinnen die tegenover me staat.

Ze is samen met haar vriend door een professionele fotograaf op de foto gezet en is niet te spreken over het resultaat. „Ja, kijk dan”, zegt ze. Om haar punt kracht bij te zetten, haalt ze haar telefoon tevoorschijn en scrolt ze door een paar foto’s op haar Instagram profiel.

Duidelijk verschil

Ik zie direct waar het misgaat: over alle foto’s die ze me laat zien, ligt een filter. Geen heel opvallende, maar toch. Het is er wel en geeft haar grotere en lichtere ogen, een strakkere kaaklijn, een spitsere neus, opvallende jukbeenderen en laat de fijne lijntjes als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het geeft haar een kleurtje alsof ze net terug is van een dikke week Zuid-Frankrijk. En poriën? Die zijn in geen velden of wegen te bekennen. Allemaal heel subtiel, maar zeker als je deze naast de foto’s van de fotograaf houdt, zie je duidelijk verschil.

Ik kijk eens goed naar haar. Ze is prachtig. Ja, ze heeft inderdaad bollere wangen en zichtbare poriën. Maar newsflash… die heeft iedereen! Dat je ze op social media nauwelijks meer tegenkomt, is een ander verhaal. Let maar eens goed op: als je iemands Instagram Story bekijkt, zie je in de linkerbovenhoek staan of er ’iets’ mee gedaan is. De foto’s op je tijdlijn hebben tegenwoordig zo’n zelfde functie. Is ie met een filter gemaakt, dan zie je dat helemaal onderaan in het klein staan.

’In het echt’

Helaas zie je dit alleen als de foto in Instagram is bewerkt en werkt de disclaimer niet als je de foto wél in Instagram hebt bewerkt, maar hem eerst hebt opgeslagen en dan pas gepost. Er zijn dus honderden manieren om dit te omzeilen, maar ga er maar vanuit dat er met zo’n 99% van alle foto’s die je op Instagram of andere social media ziet, op één of andere manier gesjoemeld is. Niet alleen de beauty bloggers, maar ook de mommy bloggers, de food bloggers en BN’ers gebruiken een bepaald soort belichting of een filtertje en gaan voor de meest voordelige pose. Wedden dat de influencer waar jij naar opkijkt, er ’in het echt’ heel anders uitziet. Dat ze ook een buikje heeft, een minder slanke taille, rimpeltjes in haar gezicht of een minder gave huid?

Niet zo gek eigenlijk, dat je gaat twijfelen aan jezelf als alles wat jou jou maakt, zo gemakkelijk wordt weggevaagd of juist uitgelicht. Was het een tijd terug nog een heel karwei om een foto te bewerken en kwam je zonder serieuze Photoshop-skills helemaal nergens, tegenwoordig is het kinderlijk eenvoudig. Een tikje op het scherm en je verandert van je authentieke zelf in een dertien-in-een-dozijn poppetje. Niet zo lang geleden las ik in een artikel dat vrouwen (en mannen!) zelfs met een filter-foto bij de plastisch chirurg komen aanzetten. Zo van: „Doe mij die maar.”

Filterloze beauty

Ingrepen, fillers, filters… het is allemaal helemaal prima als iemand zich daar fijner bij voelt. Zelf zie ik er soms ook florissanter uit met een filtertje en als ik de deur uitga, gooi ik negen van de tien keer een likje mascara op m’n wimpers, omdat ik dat mooier vind. En dat is helemaal oké. Maar laten we vooral niet vergeten dat naturel óók mooi is.

Om mijn vriendin ervan te overtuigen dat ze ook zonder filter een beauty is, nemen we een selfie. Ik zie dat ze twijfelt en neem me voor om in het vervolg iedere keer dat wij elkaar zien een filterloze foto te maken. Hopelijk ziet ze dan over een tijdje wat ik zie als ik naar haar kijk.

MEER VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.