Frederique (44) heeft amper seks met haar man: ’Ik bevredig mezelf wél elke dag’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Frederique (44) die hooguit eens per maand seks heeft met haar man. „Ik doe heel veel aan zelfbevrediging, maar ik vind het echt een opgave om met Roland naar bed te gaan. Als ik in bed lig, wil ik vooral slapen.”

’Hij heeft mij al evoor de voeten geworpen dat ik niet vreemd moet opkijken als hij zijn heil bij een ander gaat zoeken.’ Ⓒ Hollandse Hoogte | Caiaimage