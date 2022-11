Dit moet je weten over zwangerschapsvergiftiging

Wat is een zwangerschapsvergiftiging?

„Een zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) is een ziekte tijdens de zwangerschap die bij vijf procent van de vrouwen voorkomt”, vertelt gynaecologe De Groot. „De moederkoek werkt in dit geval minder goed, waardoor een hoge bloeddruk kan ontstaan. Ook worden vaak eiwitten in de urine aangetoond.” De definitie van pre-eclampsie is volgens De Groot sinds 2019 uitgebreid. Daardoor hebben inmiddels meer vrouwen de diagnose kunnen krijgen. Er wordt meer onderzoek naar gedaan, maar de oorzaak van een zwangerschapsvergiftiging is nog niet honderd procent bekend, laat voorzitter De Groot weten. „Er is geen medicijn dat het plotseling stopt. We weten ook niet honderd procent wat de oorzaak ervan kan zijn.”

Hoe herken je zwangerschapsvergiftiging (symptomen)?

„Vaak zien we een hoge bloeddruk in combinatie met klachten en een te klein kind in de baarmoeder”, zegt de gynaecologe. „Regelmatig zien we dat de baby minder hard groeit dan verwacht. Daarnaast krijgen vrouwen last van een knellend gevoel in de bovenbuik: alsof je een riem te strak hebt aangetrokken. Ook klachten als hoofdpijn en misselijkheid kunnen optreden.” Heb je last van deze klachten? Dan betekent dat niet altijd direct dat je zwangerschapsvergiftiging hebt. Volgens de gynaecologe kunnen deze klachten ook passen bij andere ziektes of aandoeningen, bijvoorbeeld bij een voedselvergiftiging. „Heb je naast deze symptomen ook het idee dat je een hoge bloeddruk hebt? Laat deze dan bij je verloskundige of gynaecoloog meten. Dat is een duidelijk symptoom van zwangerschapsvergiftiging.”

Diezelfde symptomen gelden als je een zwaardere vorm van een zwangerschapsvergiftiging oploopt, het zogenoemde HELLP-syndroom. Hierbij kunnen de vitale organen er zomaar mee stoppen. „Daarom wordt het HELLP-syndroom ook wel ’sluipmoordenaar’ of ’valse ziekte’ genoemd”, zegt de voorzitter van de Hellp Stichting. „Blijf jezelf afvragen: ken ik deze hoofdpijn of buikpijn van mezelf? Is het antwoord nee, trek dan aan de bel.” Er zijn volgens de voorzitter soms ook vrouwen die geen klachten ervaren van het HELLP-syndroom, waardoor het bij controles pas wordt ontdekt.

Loopt iedereen evenveel risico op een zwangerschapsvergiftiging?

Vrouwen die een zwangerschapsvergiftiging oplopen, worden hier volgens de gynaecologe vaak door overvallen. „Van te voren weet je vaak niet dat je er kans op hebt”, vertelt ze. Al zegt ze dat er wel mensen zijn die er meer risico op lopen. „Vrouwen die ooit eerder pre-eclampsie hebben gehad, bijvoorbeeld. Een chronisch hoge bloeddruk of nierziekte kunnen de kans ook verhogen.” Daarnaast spelen factoren in de levensstijl volgens de gynaecologe mee, bijvoorbeeld ernstig overgewicht. Het is ook niet altijd te voorspellen of je de zwaardere vorm krijgt, maar vrouwen waarvan de moeder het HELLP-syndroom heeft gehad hebben volgens de voorzitter wel een verhoogd risico.

In welke fase van de zwangerschap treedt het op?

Zwangerschapsvergiftiging of de ernstige vorm ervan treden volgens de gynaecologe en voorzitter na de twintigste zwangerschapsweek op. Het kan dan op ieder moment ontstaan, zelfs aan het eind van de zwangerschap of enige dagen erna. Al betekent dat volgens de gynaecologe niet dat dan de vergiftiging minder heftig is. „Wel geldt: hoe vroeger het optreedt, hoe groter de gevolgen voor moeder en kind”, zegt de gynaecologe. „Als een vrouw veertig weken zwanger is, kan ze in goed overleg de keuze maken de zwangerschap in te leiden. Maar als je rond de dertig weken zit, is dat een ander verhaal.” Er moet dan volgens de gynaecologe goed gekeken worden hoe ziek de moeder en het kind zijn. „Het liefst verlengen we de zwangerschap, maar als moeder en/of kind erg ziek zijn, is dit niet altijd mogelijk. Maar een zwangerschap in vroeg stadium inleiden of bevallen via een keizersnede, kan grote gevolgen hebben.”

Wat zijn die voor gevolgen dan?

„Als er bijvoorbeeld bij 28 weken gekozen wordt de zwangerschap in te leiden of te bevallen via een keizersnede, wordt het kind te vroeg geboren”, legt de gynaecologe uit. „Dat kan effect hebben op de ontwikkeling: de organen zijn bijvoorbeeld nog niet rijp. Op latere leeftijd kan er motorische schade zijn of beperkingen in het gedrag. Het kan ook zijn dat het kind (te) klein blijft.” Wat de gevolgen voor de moeder op korte termijn zijn, wisselt volgens de gynaecologe per vrouw. Over het algemeen ziet ze dat vrouwen een aantal weken of maanden na de zwangerschap last hebben van concentratieproblemen, vermoeidheid of hoofdpijn. Ook op lange termijn zijn er effecten. „Als je vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap vergelijkt met zij die een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, zien we dat die laatste groep op latere leeftijd drie tot vier keer grotere kans hebben op hogere bloeddruk. Op hart- en vaatziekten hebben zij twee keer meer kans.”

Volgens de voorzitter hebben veel vrouwen bij het HELLP-syndroom nog maanden of langer last van vermoeidheid en prikkels. „Verwachtingen vanuit de omgeving over het herstel kan ervoor zorgen een vrouw haar eigen grenzen over gaat en soms meer doet dan ze op dat moment aan kan”, vertelt ze. „Belangrijk is om toe te geven dat de klachten er zijn en jezelf het herstel te gunnen. Het is een heftige periode, waar nog te veel over gezwegen wordt. We willen allemaal op een roze wolk zitten, dus je kan je eenzaam voelen als niemand uit je omgeving een vergiftiging heeft opgelopen.”

Kun je overlijden aan een zwangerschapsvergiftiging?

Het is volgens de gynaecologe zeldzaam dat de moeder door een algemene zwangerschapsvergiftiging overlijdt. Voor het kind is dat anders. „Als de moeder al vroeg in de zwangerschap een vergiftiging krijgt en hierdoor moet bevallen, kan het kind tijdens de zwangerschap en/of door vroeggeboorte overlijden”, vertelt ze. De kans dat je overlijdt aan de ernstige vorm van een zwangerschapsvergiftiging, is ook klein. „Maar het gebeurt”, zegt de voorzitter. „Dat kan pech zijn, maar het kan ook zijn dat het syndroom pas heel laat ontdekt wordt. Omdat je bijvoorbeeld geen klachten hebt. Hoe eerder het bekend is, hoe beter.”

Zijn er dingen die je moet doen als je weer opgeknapt bent?

Volgens de gynaecologe en voorzitter is het verstandig om na de vergiftiging bij een huisarts onder controle te blijven. „Het is ontzettend belangrijk om je bloeddruk in de gaten te houden. Bekijk ook of er dingen in je levensstijl zijn die je aan kunt passen, bijvoorbeeld meer bewegen of een beter voedingspatroon.” Mocht je weer last krijgen van een hoge bloeddruk, dan kan een arts volgens de gynaecologe eventueel medicatie voorschrijven.

Is een tweede zwangerschap na een vergiftiging gevaarlijk?

De kans op herhaling van een zwangerschapsvergiftiging is volgens de gynaecologe vijftien tot twintig procent. „Maak een afspraak met een arts als je weer zwanger wilt worden en ga hierover in gesprek”, adviseert ze. „Hoe groot is de kans dat je het weer oploopt en zijn er dingen die je in je levensstijl kunt aanpassen om het te voorkomen? Hierover praten is enorm belangrijk, dan kan je samen bekijken hoe dit zo veilig mogelijk kan. En als het bekend is, kan de verloskundige je tijdens de zwangerschap extra goed in de gaten houden.”

De voorzitter sluit zich hierbij aan, maar uitspraak doen over het risico van een tweede zwangerschap vindt ze lastig. „Je kunt twintig procent kans hebben op herhaling en alsnog het HELLP-syndroom krijgen. Je kunt de kans op herhaling verlagen door aspirine en calcium te gebruiken tijdens de zwangerschap. Een risicoanalyse raad ik hoe dan ook aan: met deze inzichten is het misschien makkelijker om te besluiten of je een volgende zwangerschap aandurft.”

