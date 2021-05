’Als ik iets wil kopen, overleg ik dat met mijn man’

In principe is Nadine een thuisblijfmoeder, maar 5,5 uur in de week werkt ze als schoonmaakster bij oudere mensen. „Mijn man werkt fulltime als administratiemedewerker bij een kipfabriek. Hij zorgt ervoor dat we brood op de plank hebben, maar we hebben sinds dat we getrouwd zijn een gezamenlijke rekening.”

Schuld

Toen Nadine bij Andy introk is ze gestopt met school. „Ik heb hier tot op de dag van vandaag geen spijt van”, vertelt Nadine. „Doordat ik stopte met school kwam de zorg van zijn zoon (toen 2 jaar) grotendeels voor mijn rekening. Ik vond dat een enorme eer. Ik had alleen wel een studieschuld van €8.000, maar hier ben ik direct eerlijk over geweest tegenover Andy. Daarnaast had ik €1.800 schuld bij mijn familie die hij in één keer heeft afbetaald voor mij. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd dus de studieschuld lossen we nu samen af. We lossen daar elke maand €45,41 van af en er staat nu nog €4.000 van open.”

Financieel afhankelijk

Doordat Nadine voornamelijk thuisblijfmoeder is, is ze financieel afhankelijk van Andy. „Ik vind dat totaal niet erg. Ik zie ons nog niet zo snel uit elkaar gaan, dus ik vind het prima geregeld zo. Als ik iets wil kopen, overleg ik dat met hem. Hij geeft dan aan of dat wel of niet kan. Dat ik financieel afhankelijk ben van Andy is gekomen doordat ik bij hem introk en hij het ontzettend belangrijk vond dat er iemand van ons thuis zou zijn als de kinderen bijvoorbeeld thuiskomen van school. Hij had al een goede baan, maar als ik op dat moment een betere baan had gehad dan had het ook prima andersom kunnen zijn geweest.”

Huishouden

„Alle huishoudelijke taken komen voornamelijk op mij neer”, aldus Nadine. „Het is niet zo dat hij niets wil doen, maar ik vind dat ik prima in de tijd dat hij aan het werk is het huis op orde kan maken. Na het eten pakt hij echt wel eens de stofzuiger en soms vindt hij het ook leuk om te koken. Daarnaast ruimt hij ook altijd zijn eigengemaakte troep weer op. Hij is een jaar lang alleenstaande vader geweest en toen was er niemand die dat voor hem deed. Daarom waardeert hij alles wat ik doe alleen maar meer.”

Rompslomp

Naast bijna alle huishoudelijke taken zorgt Nadine ook voor de kinderen en alle rompslomp daaromheen. „Alle post die op de deurmat valt, verwerk ik. Als er iets geregeld moet worden voor de kinderen of iets met verzekeringen doe ik dat ook. Hij doet al genoeg op zijn werk. Ik voel me totaal niet slechter omdat ik minder verdien, want ik werk namelijk net zo veel met alle taken die ik doe in het huishouden.”

Communicatie

Volgens Nadine werkt het zo goed tussen haar en Andy omdat ze blijven communiceren met elkaar. „Communicatie is één van de sterkste punten in onze relatie. Stel deze verdeling werkt in de toekomst niet meer, dan gaan we daar met elkaar goed voor zitten en bespreken we alle mogelijke oplossingen. Zo lang je blijft praten is er altijd een oplossing of compromis te vinden.”

Meedoen aan deze rubriek?

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.