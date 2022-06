Daghoroscoop 7 juni - Je beschikt over gezond verstand, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Met jouw liefdesplaneet in een belangrijke positie dit jaar zal en groot deel van je sociale leven gerelateerd zijn aan het circuit rond je partner. Gevaar van deze trend is dat je werk in de knel komt. Ben je nog op zoek naar iemand, stel je dan de vraag of je echte liefde zoekt of veiligheid.

RAM

Een geschikt moment om een lening of hypotheek aan te vragen. Degenen die positief denken zullen daar de vruchten van plukken. Wees in je handel en wandel zo praktisch mogelijk en gebruik jouw bemiddelingstalent.

STIER

Je energie kan minder zijn dan anders. Bekijk je agenda en ga na wat er echt gedaan moet worden. Als je afspraken kunt uitstellen des te beter. Blijf ver van alcohol en drugs en eet liever groenten en fruit dan kant-en-klaar voedsel.

TWEELINGEN

De druk van een baan of een zakelijke verplichting kan je nerveus maken. Probeer vanochtend te ontspannen en als de dag daarvoor geen ruimte biedt, relax dan vanavond. Met sport (actief of passief) kom je mentaal tot rust.

KREEFT

Alles wijst op emotionele reacties. Durf, voor je anderen de schuld geeft, jezelf te bekritiseren en neem hetgeen dat anderen zeggen niet te letterlijk. Vlucht niet in alcohol of drugs, je weet best hoe onverstandig dat is.

LEEUW

Een geschikt moment om het verleden te laten rusten en nieuwe gedragsregels in acht te nemen. Schaf een negatieve of schadelijke gewoonte af. Investeer in een nieuw matras of kussens als je aan slapeloosheid lijdt.

MAAGD

Je zelfvertrouwen kan een opduvel krijgen als jij je op onbekend terrein begeeft. Vraag liever advies aan een professional dan te hopen dat alles wel goed komt. Lees de kleine lettertjes van een contract want er kan informatie ontbreken.

WEEGSCHAAL

Je beschikt over gezond verstand en zult niet snel in een situatie terechtkomen waarvan je de gevolgen niet kunt overzien. Tijdens een bijeenkomst zal jouw talent goed te formuleren en snel te kunnen denken van pas komen.

SCHORPIOEN

Je beschikt over de vaardigheid om mensen op hun gemak te stellen en zaken professioneel te kunnen behandelen. Je vrienden en je netwerk staan achter jou en financiële steun is voorradig. Geef niet toe aan twijfel.

BOOGSCHUTTER

Met gezond verstand en een flinke portie logica wordt het een productieve dag. Je kunt een aanzienlijke voorsprong nemen door op details te letten en je gebruikelijke handigheid in te zetten. Met discipline voorkom je problemen.

STEENBOK

Onenigheid op het werk of met familie kan je dwingen jouw ideeën of opvattingen te verdedigen. Dat is een uitdaging die een aantal twijfels aan jouw kant, aan het licht kunnen brengen. Een wandeling langs het strand zal je goed doen.

WATERMAN

De beste manier om met een negatieve trend om te gaan is om bezig te blijven. Je bent in staat om tegenslag en moeilijke tijden boven te komen met een weloverwogen, rustige benadering, ook al ben je gespannen.

VISSEN

Een onrealistische droom kan een emotioneel drama veroorzaken. Op het werk kun je met teleurstelling te maken krijgen of een project overschrijdt het budget. Leg je plannen nog eens onder een loep en wees bereid iets op te offeren.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!