Dit zei Jaimie Vaes over het moederschap

Wat voor moeder wil jij zijn?

„Wat ik erg belangrijk vind, vooral in deze tijd, is empathie en begrip voor de wereld en mensen om ons heen. Dat heb ik meegekregen van mijn moeder, die altijd begripvol is naar anderen toe. Dat vind ik een prachtige eigenschap.

Tegenwoordig is alles maar plat, maken we niet meer écht contact omdat telefoons een belangrijke plek hebben ingenomen en daardoor is er meer afstand. Mijn zoon mag wel een mensen-mens worden. Dat vindt Jorik ook belangrijk. Ondanks dat hij soms een grote mond heeft, is hij ontzettend liefdevol. Hij en ik zijn het erover eens dat warmte en liefde belangrijk zijn in de opvoeding.”

Uit wat voor nest kom je zelf?

„Mijn ouders zijn altijd heel open geweest. Er zijn geen taboes en we kunnen alles met elkaar bespreken. Mijn vader woont al sinds mijn achttiende op Bali, dus ik zie hem minder vaak. Ik ben enig kind en mijn ouders waren vrij jong toen ze mij kregen, dus ze hebben vroeger veel met mij ondernomen.

Daar ben ik hen dankbaar voor. Ik vind het ook fijn dat ik zelf relatief jong moeder word, dan kan ik dat ook met mijn zoon doen.”

Wat voor vader zie jij in Jorik?

„Een heel lieve, maar ook zeker een strenge. Dat zie ik in hoe hij thuis omgaat met onze hondjes. Het werpt zijn vruchten af, want ze luisteren perfect. Op dit moment is hij in de bloei van zijn leven en heeft hij superveel energie. Dus ik weet zeker dat Jorik een actieve vader zal zijn.

Als onze zoon straks 10 is, is Jorik pas 35. Ik zie hem echt voor me als een jonge, vitale papa. Mijn vader was ook heel jong toen hij mij kreeg en ik heb een heleboel leuke herinneringen aan de dingen die wij samendeden.”

Er kwamen veel nare reacties toen jullie in 2017 een relatie kregen, maar daar lijken jullie je niets van aan te trekken. Wat maakt jullie zo krachtig samen?

„We zijn qua karakter verschillend en er is een leeftijdsverschil van vijf jaar, maar ik denk dat dat ons alleen maar hechter maakt. We staan allebei positief in het leven. Natuurlijk hebben we onenigheden, net als ieder stel, maar we proberen vooral te genieten van het leven en van elkaar.

We weten precies wat we aan elkaar hebben. Ik kan met honderd procent zekerheid zeggen dat hij mij liefde, vertrouwen en geborgenheid geeft. Ik voel me goed bij hem. Als die stukjes zouden ontbreken, ben ik liever alleen.”

Dit is een gedeelte van het interview met Jaimie Vaes uit 2019.