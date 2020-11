Tienermoeder Romy bevalt met 26 weken

Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, blijkt ze al 5 centimeter ontsluiting te hebben en staat Romy al op het punt van bevallen. Haar vriend Emre en moeder Kim komen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis om haar te ondersteunen. Niet veel later is zoontje Jaxx geboren: met 26 weken en 4 dagen...

Prematuur

Vrij snel na de bevalling wordt de baby onderzocht en in een couveuse gelegd. Omdat Jaxx vanwege de vroeggeboorte een premature baby is, mogen de jonge ouders nog niet bij hun kindje komen. Emre: „Het voelt heel onwerkelijk dat ik mijn eigen kind niet meteen kan vasthouden. Maar ik weet zeker dat hij nu in goede handen is.”

