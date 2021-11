Daghoroscoop 11 november - Een prima dag om geld te verdienen, Leeuw

Premium Financieel

Huis in Bloemendaal kost gemiddeld meer dan miljoen: ’Verbaasd hoe jong kopers zijn’

Door de enorme stijging van de huizenprijzen is er voor het eerst in Nederland een gemeente waar een doorsnee huis meer dan een miljoen waard is. Een gemiddelde woning in Bloemendaal kost nu 1.016.000 euro.