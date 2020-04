Betaal jij je hulp door?

Yogainstructeur Linda Veen van Go with the flow heeft ook noodgedwongen haar studio moeten sluiten waardoor ook haar inkomsten volledig wegvielen. Zij geeft nu yogalessen online die tegen betaling kunnen worden gevolgd. Daardoor redt ze het nog net allemaal. „Sommigen kopen geen lessen, die wachten gewoon tot ze weer bij me kunnen komen. Anderen vinden de online manier gelukkig wel prettig en de groep die ik nu bereik is zelfs iets groter. Omdat het nu niet meer uitmaakt waar je woont. Ik ben heel blij dat ik op deze manier toch inkomsten creëer.”

Maar een dergelijke creatieve oplossing gaat natuurlijk niet voor iedereen op. Hulp Irena Woscileck zag haar inkomen ook als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat het leeuwendeel van haar klanten de deur én portemonnee gesloten houden. „Ik betaal 500 euro huur per maand maar kan dat komende maand niet opbrengen; ik verdien niets meer. Ik begrijp dat mensen nu even niet voor schoonmaakwerkzaamheden willen betalen. Maar ik weet echt niet hoe ik moet rondkomen. En ik kan ook niet naar mijn familie omdat de grenzen met Polen dicht zijn!”

Praat mee

