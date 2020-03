’Het zweet gutst langs zijn slapen en zijn ogen staan verwilderd’

Mijn moeder moet voor onderzoeken naar het ziekenhuis. Een ziekenhuisbezoek valt niet onder het onderhouden van sociale contacten en aangezien mijn moeder noch ik enige aan het coronavirus gerelateerde klachten hebben, rijden we naar haar ziekenhuisafspraak in Breda.

Antibacteriële zeep

In de auto bespreken we vanzelfsprekend wat er gaande is en hoe absurd het is dat het slechts een dag of negen geleden was dat de eerste patiënt in Nederland opdook. Inmiddels is Brabant de provincie met het hoogst aantal besmette personen. Ben ik bang? Nee. Is mijn moeder bang? Nee. Desondanks zit er een flaconnetje antibacteriële zeep in mijn tas.

Er doemt zich een fuik voor ons op met grote containers antibacteriële zeep. ’Ik ruik alcohol’ zegt mijn verbaasde moeke die blijkbaar nog nooit haar handen heeft ontsmet met dat vloeibare spul. Pas dan dringt het tot haar door dat ook wij worden geacht om deze handeling te ondergaan.

Lichte paniek

En op dat moment vóel ik het ook. Een lichte paniek maakt zich van mij meester. Het betreft toch maar gewoon een griep, weliswaar eentje die zich met een noodgang verspreidt? Maar wacht eens? Als het virus al ergens rond zou moeten waren, dan is het natuurlijk hier!

Overal hangen waarschuwingen. Overal hangen pompjes. Om me heen zie ik tot mijn opluchting iedereen druk in de weer met het ontsmetten van de handjes. We lopen richting de verlate gangen van de longafdeling en nemen plaats in een lege wachtkamer. Nog voor dat we kunnen gaan zitten, wordt mijn moeder al opgeroepen door een arts.

Hij legt uit dat de meeste afspraken die verzet konden worden zijn verzet en dat heel veel patiënten zelf hebben afgebeld. Hij draagt geen mondkapje - wat ik enigszins geruststellend vind - maar geeft ons, geheel volgens het protocol, geen hand. Met een mix van bewondering en verbazing sla ik die dag het verplegend personeel gade. Er hangt een soort sereniteit en kalmte om hen heen, alsof ze net doen alsof er niets aan de hand is.

Mondkapje

Terwijl we bij de balie een nieuwe afspraak maken, zie ik vanuit mijn ooghoeken een man met een mondkapje de gang inrennen. Als hij ons ziet, duikt hij met afgewend gezicht weg. En dat terwijl je overal leest dat wanneer je bepaalde klachten hebt je vooral niet naar het ziekenhuis moet kómen.

Deze man lijkt er zo slecht aan toe dat ik me afvraag waarom hij hier rondloopt. Ik kan mezelf gewoon niet voorstellen dat deze man gewoon de hal binnen heeft kunnen komen zonder dat hij voor de zekerheid opgevangen en geïsoleerd werd.

Coronavirus

De man loopt voorzichtig onze kant op en wacht ineengedoken in de gang die tegenover de balie ligt. Ik begrijp niet waarom er geen verpleegkundig personeel komt aansnellen. Coronavirus of niet, deze man is duidelijk in paniek.

Als ik me naar hem omdraai, schrik ik me bijna dood: het zweet gutst langs zijn slapen en zijn ogen staan verwilderd. Mijn moeder neemt de nieuwe afspraakbevestiging in ontvangst en we draaien ons om. De man staart mij met een glazige blik aan. ’Beterschap!’ fluister ik terwijl ik mijn moeder de gang doortrek. Wegwezen hier!

Luchtwegproblemen

’s Avonds dringt het pas echt tot me door: als we nu niet serieuze maatregelingen nemen, breekt ’de pleuris’ pas echt uit. Dit virus veroorzaakt vaker dan andere virussen ernstige luchtwegproblemen en er is niet genoeg apparatuur en/of personeel voor handen om alle mensen die dan ziek worden te helpen. Noord-Brabant gaat vooralsnog niet op slot. Maar ik vrees dat dat slechts een kwestie van tijd is.

Over Miriam

Miriam (51) is moeder van twee volwassen kinderen (30 en 23) en woont met JP in Brabant. Ze heeft een obsessie voor bruiden, bruidsjurken en trouwprogramma’s, is dol op baby,- en kattenfilmpjes èn houdt van mensen met zelfspot.