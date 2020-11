Daghoroscoop 7 november

VANDAAG JARIG

Liefde kan overal en nergens opbloeien en op de meest onverwachte manier. Voor jeugdigen wordt het een jaar van ervaring opdoen, experimenteren en van leren met vallen en opstaan. Als u nog niet toe bent aan vastigheid, waarom zou u zich dan binden?

ZONDAG JARIG

U zult zich komend jaar meer dan voorheen interesseren voor het wel en wee van uw familie. Die familie kan ook een grote rol gaan spelen in uw liefdeleven; een naaste kan zelfs voor Cupido spelen tussen u en een oude vlam. Voor jongeren wordt romantiek leuk en opwindend.

RAM

Probeer uit te rusten als u een drukke week achter de rug hebt. Voeg een flinke korrel zout toe aan hetgeen er om u heen gezegd of beweerd wordt. Een uitje kan teleurstellend verlopen door de humeurigheid van een vriend(in).

STIER

Doe het subtiel als u iemand wilt verleiden en het is sowieso beter dat iemand achter u aanzit dan andersom. Doe uw best een kloof te overbruggen die na een onnodige ruzie is ontstaan. Vergeet een verjaardag niet; kijk op de kalender.

TWEELINGEN

Sport is een voortreffelijke manier om energie te lozen, maar doe het beheerst. Het is nuttig om u tijdens dit weekend voor te bereiden op een intensieve werkperiode van ca. 6 weken. Zeg het wanneer u even alleen wilt zijn.

KREEFT

Houd de tijd in de gaten als u vanmiddag een afspraak hebt; de kans is groot dat de tijd sneller verstrijkt dan u verwacht. Ga naar een feestje waarvoor u bent uitgenodigd, ook al hebt u geen puf. U kunt er een leuk iemand tegenkomen.

LEEUW

Het zou u goed doen er even tussenuit te gaan. Zoek contact met oude vrienden die misschien al geruime tijd vruchteloos proberen met u in contact te komen. Zeg “ja” op een ongewone invitatie. Bemoei u niet met de sores van anderen.

MAAGD

U beschikt over een ruime mate van fysieke en mentale kracht. Reserveer de ochtend voor uzelf; geniet van uw ontbijt en lees rustig de krant. Kom pas daarna in actie. Ruim in de loop van het weekend een paar kasten op.

WEEGSCHAAL

Er kunnen een paar uitnodigingen voor u liggen; schift ze op sociaal nut en eigen plezier. Kom tegemoet aan de wensen van dierbaren. Neem het leven niet al te serieus en blijf oog houden voor het spelelement en de humor in zaken.

SCHORPIOEN

Het kan moeite kosten u los te maken van veeleisende figuren. Als emoties gaan meespelen wordt het leven een brandnetelveld. Laat u eens spontaan verleiden de bloemetjes buiten te zetten. Ga naar Antwerpen of bestel luxueuze hapjes.

BOOGSCHUTTER

Als u er tegen Kerstmis oogverblindend wilt uitzien is dit een geschikt moment om met een dieet te beginnen. Geleidelijk gewichtsverlies heeft een meer permanent effect dan schoksgewijs afvallen. Laat u geen illusies ontnemen.

STEENBOK

Bescherm binnen uw relatie uw rust en privacy en doordring ook uw partner van het belang daarvan. Voel u niet schuldig tegenover familie als u het weekend alleen doorbrengt. Geef niet toe aan onredelijke wensen van kinderen.

WATERMAN

Uitvoerige sociale contacten kosten een schep geld, maar gokken in de hoop snel winst te boeken is geen goed idee. Er kan post arriveren waarop u al een tijdje wacht. Kijk uw garderobe na en breng wat spullen naar de Emmaüs.

VISSEN

Thuis kan frictie ontstaan met een partner of huisgenoot. Laat het niet escaleren; probeer de wijste te zijn. Een voorstel om snel rijk te worden kan aantrekkelijk lijken, maar controleer wel terdege met wie u in zee gaat.