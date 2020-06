’De verrader in de mens wordt aangewakkerd door de coronawet’

Beste heer De Jonge,

’Het nieuwe normaal...’, vindt u het al normaal? Ik niet. En ik hoop ook dat dat het nooit gaat worden. Verplicht 1,5 meter afstand houden en anders een boete én een strafblad. Ik merk dat die dreiging voor onrust zorgt. Er is zoveel onduidelijk.

Zo wilden mijn zoon (19) en dochter (6) recent met onze boot mijn broer en zijn twee kleuters ophalen. Maar met z’n vijven uit twee verschillende huishoudens in een sloepje; mag dat wel? We hebben het hele plan maar afgeblazen. Je zal maar een overijverige wetshandhaver treffen. Mijn zoon staat nog aan het begin van zijn werkzame leven. We zitten er niet op te wachten dat een onschuldig boottochtje hem een negatieve aantekening geeft.

Coronawet

U gaat de tijdelijke maatregel om 1,5 meter afstand te houden verankeren in een speciale coronawet. Ik snap het ergens wel; je moet immers iets om te voorkomen dat we nog een keer met z’n allen op elkaar gepakt gaan demonstreren op de Dam (om maar iets te noemen). Maar het stuit me ook tegen de borst. De meesten hebben namelijk geen idee over het hoe en wat.

Ze hebben ergens de ’coronawetklok’ horen luiden, maar hebben geen idee waar de klepel hangt. 1,5 meter is 1,5 meter. Dus als er een loslopende kleuter tegen een nogal angstig persoon opbotst, weet ik al wat er gaat gebeuren. Dat wordt schreeuwen. En niet zozeer door de kleuter, maar door de persoon die denkt dat je van kleuters standaard corona krijgt. Die zal het mogelijk niet nalaten de ouder stijf te schelden. Of er een politieagent of BOA bij te halen. Ik voorspel extra ’gezelligheid’ op straat.

Doorslaan

Heeft u zich de afgelopen maanden weleens op social media begeven, mijnheer De Jonge? Daar proef je een beetje van de coronahysterie. Er zijn mensen die zich, zonder enige medische reden, al drie maanden hebben opgesloten in hun huis en van daaruit kritiek uiten op een ieder die zich wel in het openbare leven begeeft.

In een park zitten, staat voor hen gelijk aan een moord plegen. Ze roepen de picknickers bloedserieus en met droge ogen ter verantwoording voor een eventuele toename van het aantal ic-opnames. Dat er in de buitenlucht nauwelijks besmettingen plaatsvinden, leggen ze naast zich neer. Die wetenschap komt ze niet uit. Zij zijn feilloos als het aankomt op het bestrijden van deze pandemie. 'Better safe than sorry' is hun huidige levensmotto.

Mensen slaan door, mijnheer De Jonge. Echt. Zo hoorde ik gisteren, true story, dat een treinreiziger 112 heeft gebeld, omdat er iemand een boterham at en daarom even zijn mondkapje had afgedaan. De Koninklijke Marechaussee kwam er aan te pas. Hoe doorgedraaid is dat? Misschien had die etende persoon wel diabetes en lag er een hypo of een hyper op de loer. Hoe dan ook totale gekte om hiervoor 112 bellen. En ik vrees dat de coronawet dit alleen maar verergert.

Heksenjacht

De meesten lezen zich niet goed in, in wat allemaal wel en niet mag. Het is ook teveel en te ingewikkeld (want waarom wel in een vliegtuig opeengepakt, maar niet in een theater?), dus roep je maar iets ’in de richting’. Een fietser die te dicht langs je rijdt, is schuldig. Twee vriendinnen die elkaar eindelijk weer zien en elkaar omhelzen zijn fout bezig. De verrader in de mens wordt aangewakkerd door een wet als deze. Ze mogen bij de landelijke alarmcentrale wel wat extra telefoontoestellen aansluiten en extra mankracht aannemen. Ik voorspel drukte. Om niets.

Laat de politie er nou zijn voor echt belangrijke zaken. Voor moord en doodslag. Voor criminaliteit en oplichting. Voor verkrachtingen. Voor kindermishandeling of huiselijk geweld. Daar ligt al genoeg (onopgepakt) werk. Hoe groot is de kans nou werkelijk dat die borrel met vrienden in het park de pandemie aanwakkert?

Nihil, als ik wetenschappers mag geloven. Natuurlijk beboet je illegale feesten nu. En stel je regels op voor demonstraties. Maar voorkom een heksenjacht op een kluwe pubers of twee gezinnen op een bootje. Dat levert onder de streep alleen maar een onaangenamere samenleving op.