Verkeersdrama: ‘Vingerwijzers, verplaats je eens één seconde in de ouders’

Rigide opvoeding

„Als moeder van twee pubers weet ik inmiddels een beetje hoe het werkt: denken dat je er 100% invloed op hebt, is zelfs met de meest rigide opvoeding een utopie. Die geef ik overigens niet, een rigide opvoeding, want daar geloof ik niet in. Hoe strakker jij de touwtjes aantrekt, hoe inventiever pubers worden die touwtjes door te zagen. Je laat ze het beste een beetje de grenzen verkennen en geeft ze het vertrouwen dat ze het kunnen, een zelfstandig leven leiden. Mocht het misgaan, dan ben jij er als veilige haven. Vallen en opstaan, zo word je groot. Alleen niet altijd, bewijst het drama in Helmond. Soms sta je niet meer op.

Extreem ongepast

De toedracht van het fatale ongeval is nog onbekend. Dat geen van de inzittenden over een geldig rijbewijs beschikt, kunnen we wel als onbetwistbaar aftikken. Verder is het inderdaad op z'n zachtst gezegd opvallend dat er op de plaats van de crash een tank lachgas werd gevonden, maar of deze ook daadwerkelijk is gebruikt, weet (nog) niemand. Erover speculeren slaat dus nergens op. Net zoals afgeven op de opvoeding en ouders van de kinderen – los van het feit dat dit extreem ongepast is.

Er zijn drie kinderen dood. Er is één kind zwaargewond. Verdriet van ongekende orde; dit zal je gebeuren. Het weerhoudt mensen echter niet een alwetende, belerende vinger te wijzen en een dader te zoeken. Probeer je er eens één seconde in te verplaatsen dat jij die ouder bent bij wie de politie dit weekend aan de deur kwam. Eén seconde maar. Dat is genoeg om je oordeel bij je te houden, toch? Of hebben wij collectief een basiscursus empathie nodig?

Opzitten en pootjes geven

Het is wetenschappelijk bewezen dat het puberbrein veelal gebrekkig bedraad is. Pubers vertonen daardoor meer risicogedrag. Ik heb een kind dat op wintersport bij voorkeur de geprepareerde pistes links laat liggen en voor off road kiest. Maken we een tocht met zo'n saai bospad, zoeft hij op enkele centimeters van de afgrond voorbij. Hoe harder ik gil, hoe minder marge hij aanhoudt. Het is tot nu toe altijd goed gegaan, maar ons had het lachen compleet kunnen vergaan als hij ook maar een beetje een stuurfout had gemaakt.

Maakt dat mij een slechte ouder? Maakt wat er in Helmond is gebeurd die ouders foute opvoeders? NEE. Als we zouden weten wat onze kinderen in de puberleeftijd allemaal uitvreten, mag het een godswonder heten dat we dit soort berichten niet dagelijks in de krant zien. Tenzij je je kind in een gouden kooitje aan banden legt, weet je niet altijd wat ze doen, waar ze zijn en of ze zich een beetje aan je regels houden. Wat deed jij toen je 16 was? Opzitten en pootjes geven?

Vier levens verwoest

'Het was dom, maar ze hebben de hoogste prijs moeten betalen', zegt de stiefvader van een van de slachtoffers in een interview met De Telegraaf. Dat is het. De allerzwaarste straf denkbaar voor kattenkwaad-plus. Vier levens verwoest. Nabestaanden en overige betrokkenen voorgoed beschadigd. Het zal je kind zijn waar je zó boos op en tegelijkertijd zó verdrietig om bent. Onverteerbaar. Echt, onverteerbaar.”