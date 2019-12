Ⓒ Eigen beeld

Voor Ilonka Stouthandel (29) en dochter Megan (7) gaat de decembermaand gepaard met veel restricties en gezonde tussendoortjes. Megan heeft door een genetisch defect namelijk altijd honger. Ze komt heel snel aan en mag daarom slechts 850 calorieën per dag. Drie jaar geleden spraken we Ilonka voor het eerst, recent belden we om te vragen hoe het nu met het gezin gaat.