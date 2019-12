’Mama, Eva is toch een sterretje in de lucht?’

Elke tweede zondag van december wordt er wereldwijd stilgestaan bij alle overleden kinderen. Om 19:00 steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan hun verloren dierbaren. Toen Patrick en Nienke hoorde over Wereldlichtjesdag, besloten ze dat vier jaar geleden ook in hun eigen gemeente Woerden te introduceren. Voor Eva, en al die andere ouders die een kleintje hebben verloren.

Eva

Het noodlot sloeg zeven jaar geleden toe toen Nienke, werkzaam in een ziekenhuis, zelf een echo besloot te doen om te kijken of alles goed was met haar baby. Collega’s waren te druk om haar te helpen. Toen ze naar het scherm keek, zag ze meteen dat het niet goed was. „Het was doodstil. Ik was meteen lamgeslagen. Ik haalde mijn collega erbij en daarna de gynaecoloog, die bevestigde dat het hartje inderdaad was gestopt met kloppen.”

„Het kwam pas echt binnen toen ik mijn ouders belde om het te vertellen. Je moet het dan hardop uitspreken. Alles is daarna heel snel gegaan. Ik kreeg koorts en moest daardoor vrij snel van Eva bevallen. De maanden daarna waren heel zwaar. Gelukkig kregen we veel steun van familie en vrienden.”

Zwangerschap

Nienke en Patrick probeerden hierna opnieuw zwanger te worden; dat ging gepaard met een flink aantal miskramen. Drie jaar later na het verlies van Eva bleek Nienke opnieuw zwanger. Geen enkele zwangerschap of bevalling is daarna meer onbevangen. Patrick: „Bij elk dingetje dat je doet of ziet, zit je in onzekerheid. Nienke wilde zelfs dat het kindje na 36 weken gehaald zou worden, maar het ziekenhuis stemde hier natuurlijk niet mee in.”

„Hoewel ik een vrij makkelijke zwangerschap heb gehad, was elke dag voor mij een drama. Je leeft in onzekerheid. Achteraf denk je: ik had er meer van moeten genieten”, vertelt Nienke. Uiteindelijk is de nu 4-jarige Emma kerngezond geboren.

Geen broertje of zusje

Nienke en Patrick zijn naar Emma open over haar overleden grote zus Eva: „Voor onze kleine is dood en leven heel abstract. De ene keer is Eva een sterretje in de lucht en de andere keer vraag ze weer waar ze in de grond ligt”, vertelt Nienke. Emma gaat nu ook naar school. Hier komt ze in contact met veel andere kinderen. Dit roept de vraag naar een nieuw broertje of zusje op. „Ik zegt dan dat mama’s buik veel te oud is voor een baby. Dan zegt ze: ’Dan doe ik hem in mijn buik en geef ik hem aan jou als hij geboren is.’”

„Wanneer Emma met haar poppen aan het spelen is, noemt ze de ene pop Emma en de andere pop Eva. Echt ruzie maken met een broertje of zusje zit er voor Emma niet in, maar op deze manier is Eva toch een beetje bij haar”, vertelt Patrick.

Wereldlichtjesdag

Patrick vertelt dat veel mensen kracht putten uit Wereldlichtjesdag in Woerden; het feit dat je met anderen bent die allemaal hetzelfde hebben meegemaakt geeft steun. „Voor ons is het nu zeven jaar geleden. Het gaat heel goed en we hebben geleerd om met het verlies om te gaan, maar voor mensen die nog niet zo ver zijn kan dit heel belangrijk zijn.”

Nienke: „Een vrouw vertelde mij dat dit de eerste keer in jaren was dat zij de naam van haar overleden zoon hardop hoorde.”

Steun

Het paar hoopt dat ouders van overleden kinderen open durven zijn naar hun omgeving. „Mensen vinden het vaak moeilijk om over het verlies van een kindje te praten. Zeg dat je het juist fijn vindt als mensen over je overleden zoon of dochter beginnen. Wees open. Ook is het belangrijk dat je doorgaat, hoe moeilijk het ook is. Ondanks alle pijn en verdriet kan je zelf de keuze maken om door te gaan en te genieten van het leven.”

