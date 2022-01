Scarlet (40) over kinderwens: ’We vonden een donor via YouTube’

Hartje

„Ik wist eigenlijk nooit waar ik op viel, ik deed maar wat. Het was niet helder voor mij: ik vond vrouwen aantrekkelijk, maar ik had ook wel eens een vriendje. Die relaties waren vaak ongemakkelijk, dus misschien was ik er nog niet aan toe.

Ik maakte een profiel aan op een datingsite omdat ik te onzeker was om mensen in het echt aan te spreken. Op mijn profiel stond ’houdt van mannen en vrouwen’, omdat ik geen idee had wat ik wilde. Ik had een paar mensen een hartje gestuurd, en Joyce reageerde! Dat is alweer vijftien jaar geleden.

Als ik met Joyce buiten ben, worden we sneller aangezien voor vriendinnen of zussen dan partners. Misschien hebben we daardoor niet erg last van vooroordelen. We zijn wel voorzichtig met hoe we overkomen als we bijvoorbeeld op vakantie zijn. Wij zijn eigenlijk niet het type om veel hand in hand te lopen.”

Kinderwens

„Een jaar of zes geleden wilden we beiden beginnen aan kinderen. Joyce had niet de behoefte om zwanger worden, mij leek het heel leuk. We waren ongeduldig op dat moment, dus we hadden niet uitgebreid nagedacht over wat we wilden voor het kind of hoe we het ouderschap voor ons zagen. We dachten te veel na over het doel, namelijk een kind, en niet over hóe we dat wilden doen.

We hebben twee jaar bij een vruchtbaarheidskliniek gelopen en ik heb ongeveer zeventien IUI-pogingen gedaan. Soms zeggen mensen dat je het los moet laten als het niet lukt, maar dat is hierbij helemaal niet mogelijk. Je bent er zo mee bezig: je moet bijvoorbeeld constant op je cyclus letten.

Het heeft me veel energie gekost en ik heb veel moeten omgaan met teleurstelling. Maar achteraf ben ik blij dat het toen niet lukte en dat we ervoor kozen om het op een andere manier te doen: we begonnen met zoeken naar een donor.”

Donor

„Wij vonden het belangrijk om te weten wie de donor was. Een klik met de donor was een voorwaarde voor ons, voor als ons kind in de toekomst contact zou willen met hem. Uiteindelijk kregen we een ideale situatie.

We hadden op ons YouTube-kanaal een oproep geplaatst, waar we veel reacties op kregen. We hebben echt een vriendschap opgebouwd met de persoon die we hebben gekozen. Dus vanaf zijn geboorte heeft Hunter al contact met zijn biologische vader.”

Werk

„Ik werk 32 uur per week als communicatieadviseur bij de zelfmoordpreventielijn 113. Het is erg interessant en waardevol werk, maar natuurlijk is het anders dan wanneer je bijvoorbeeld in een bloemenwinkel werkt.

Het kan lastig zijn om de hele dag met deze thematiek bezig te zijn, maar ik vind het mooi om iets te doen wat betekenis heeft en anderen kan helpen. Naast mijn werk onderhoud ik samen met Joyce onze persoonlijke lifestyle-blog en YouTube-kanaal Ik Vrouw van Jou, waarvoor we vloggen.

Joyce is dierenartsassistent, dat doet zij 22 uur per week. Ik werk meer uren, dus ik breng meer salaris binnen. In het verleden hadden we geen gezamenlijke rekening en deden we maar wat, maar nu hebben we allebei een aparte rekening en een gezamenlijke rekening. We storten er maandelijks geld op en daar gaan vaste lasten vanaf. Sommige dingen betaal ik, omdat ze ooit op mijn naam zijn gezet. Dat zouden we nog een keer kunnen veranderen.”

Verdeling

„Joyce is meer van het schoonmaken en de was. Ik zie niet zo snel dat dingen vies zijn en zij wel, haha. We hebben sinds kort een robotstofzuiger, dus ik stofzuig de laatste tijd bijna nooit meer. Ik kook meestal, dat is er een beetje ingeslopen. Zij doet vaker klusjes, maakt de auto schoon of doet dingen in de tuin. Ik ben liever meer bezig met mijn baan!

De zorg voor onze zoon is vrij fifty-fifty verdeeld. Hij gaat twee dagen per week naar de opvang. Joyce is één dag alleen met hem in de week en ik ook. Om de vrijdag is hij bij zijn vader. In het weekend zijn we altijd met z’n drieën.

Ik werk veel thuis en Joyce niet. Dus als Hunter niet naar de opvang kan, regel ik dat hij thuis is met mij. Ik werkte al veel vanuit huis, maar nu bijna helemaal vanwege corona. Doordat ik meer thuis ben, wordt er sneller van uitgegaan dat ik de boodschappen al heb gedaan of de hond heb uitgelaten. Het is toch anders dan wanneer je buitenshuis werkt. Daarom is het belangrijk om grenzen te stellen.”

Accepteren

„Sommige dingen gaan gewoon op een bepaalde manier. Soms moet je je daarbij neerleggen en accepteren dat het zo is. Anders levert het alleen maar frustratie op. Ik doe bijvoorbeeld minder vaak de was, maar ik doe meer voor ons bedrijfje. Dan kan ik Joyce blijven herinneren dat ze meer moet vloggen, maar na een paar weken vlakt het weer af, en dat is oké, andersom ook. Het is een wisselwerking waarbij je van elkaar moet accepteren wat wel of niet mogelijk is.

Het is van belang dat je elkaar in het oog houdt. Het is niet erg als de taken ongelijk verdeeld zijn, maar als het voor de ander te veel wordt, moet je bijspringen. Ik vind het belangrijk om er met elkaar over in gesprek te blijven en om het te uiten wanneer je iets anders wil. Zet de afspraken op papier als dat helpt, het kan irritaties voorkomen.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.