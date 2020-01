Rosalie: Mijn collega nam me op het bureau

„Koen en ik zijn allebei single en uit hetzelfde hout gesneden: we zijn gek op seks en flirten. Toen hij bij ons kwam werken, zag ik het meteen: deze jongen houdt wel van een avontuurtje. Het was de blik in zijn ogen toen hij zich aan mij voorstelde, denk ik. Hij is precies wat we op ons saaie kantoor konden gebruiken. Ik was eigenlijk van plan een andere baan te gaan zoeken, maar door Koen bleef ik.”

Open relatie

„We trokken al snel naar elkaar toe. We begonnen met appen en de inhoud werd steeds spannender. Koen heeft wel een vriendin, maar ze hebben een open relatie. Ze laten elkaar behoorlijk vrij. Dat ze af en toe met een ander de koffer induiken, vinden ze geen probleem, bezweert hij. Ik vind het prima; wat hij met haar uitspookt, is niet mijn verantwoordelijkheid.”

„Ik heb zelf net een vrij lange relatie gehad en me voorgenomen me voorlopig niet te binden. Ik voelde me echt gevangen, het altijd samenzijn benauwde me. Ik wil er nu op los leven, lekker feesten en daten. Een beetje aanrommelen met Koen past wel in dat plaatje. De dag waarop we voor elkaar zwichtten, begon met een berichtje van Koen. Hij vroeg of ik ook zo’n zin had in het weekend. En of ik al plannen had. Zijn vriendin was met haar moeder op vakantie, schreef hij. Ik wist meteen waarop hij doelde: hij wilde met mij uit.”

Dubbelzinnig

„We kwamen elkaar tegen bij de koffieautomaat en spraken af die zaterdag te gaan stappen. ’Als collega’s’ knikten we met een toon waarvan de dubbelzinnigheid afdroop. Niet veel later kreeg ik opnieuw een appje. Koen vroeg mij naar de derde verdieping van ons kantoor te komen, naar een ruimte waarvan ik wist dat er vrijwel nooit iemand kwam.”

„Met knikkende knieën liep ik de trap op. Ik opende de deur van de betreffende ruimte en daar stond Koen, nonchalant tegen een tafel aan geleund. Ik vroeg wat zijn plan was. Hij was heel direct: ’Seks hebben met jou, hier op kantoor. Daar fantaseer ik nu al weken over. Ik vind je zo mooi...’ Mijn hart sloeg op hol toen ik dat hoorde.”

Lust

„De deur kon op slot, maar als er een collega zou aankloppen, zouden we als ratten in de val zitten. Hoe leg je uit dat je daar samen achter een gesloten deur verblijft? Het complete kantoor zou weten wat we gedaan hadden; zo’n roddelcultuur heerst er wel. Toch hield het ons niet tegen. Geroutineerd knoopte Koen mijn broek met één hand open en trok mijn slipje naar beneden. Daarna plantte hij me op een bureau. Even vroeg ik mij af of iemand ons van buiten zou kunnen zien. Maar al gauw won de lust het van mijn verstand.”

„Het heeft niet lang geduurd, hooguit 10 minuten. Maar het waren wel de 10 meest opwindende minuten van mijn leven. Inclusief het moment waarop ik vervolgens de afdeling weer op liep. Niemand wist wat er zojuist was gebeurd. Alleen Koen en ik. Ik heb de rest van de dag geen klap meer uitgevoerd, ik heb vooral veel geappt met Koen. Die zaterdag zijn we samen uitgeweest en gaven we ons kantooravontuurtje een vervolg in de vorm van een wilde, lange hotelnacht.”

„Ik zie het nog wel een keer gebeuren. Het moet niet gaan opvallen natuurlijk, daar zit geen werkgever op te wachten. Maar Koen zorgt er wel voor dat ik weer met heel veel plezier naar mijn werk ga. Hij weet dat ik geen relatie wil en naast hem ook met andere mannen date. We zijn er allebei volledig oké mee. Ik geniet van deze fase in mijn leven. Settelen kan altijd nog.”

Jij op VROUW

Wil jij ook jouw Tussen de lakens-verhaal vertellen? Dat kan hier!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.