’Omdat mijn man het zo sexy vond, liet ik een tepelpiercing zetten; pure horror’

’Even doorbijten,’ riepen ervaringsdeskundigen. Ⓒ Getty Images

Een borstvergroting, vegetariër worden, de wereld over vliegen voor één nacht samen. Niks was deze lezeressen te gek voor die ene, zo valt te lezen in de nieuwste VROUW Glossy. Al bleek hij niet altijd de ware. Hier online lichten we alvast een tipje van de sluier.