Moeten scholen en crèches een preventieve rol spelen bij het voorkomen van overgewicht?

Het onderzoek van Universiteit Maastricht en het PON wijst uit dat overgewicht veel geld kost: jaarlijks 11.500 euro per volwassene met overgewicht of obesitas en in totaal ruim 79 miljard euro. In het onderzoek wordt het belang van preventie benadrukt.

Preventie

Die preventie kan op scholen ingezet worden, zegt obesitascoach en ervaringsdeskundige Floor van der Steen tegen EditieNL. „We leren op school rekenen en lezen, maar niet te werken aan ons zelfbeeld, ons geluk, gezonde voeding en een goede nachtrust. Kinderen moeten stilzitten in een kringetje, maar eigenlijk zouden ze elk uur moeten rennen en vliegen. Of gratis een stuk fruit tussendoor.”

Bovendien is de kans op ernstige coronaklachten groter bij overgewicht. Dat meldt De Telegraaf. Maria Jansen, hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht, gelooft dat preventie de sleutel is om infectieziektes zoals corona voor te zijn. Dat zegt ze tegen De Volkskrant. Dr. Gijs Goossens, verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, is het daarmee eens: „Het gaat erom dat het echt tijd is voor duidelijke actie vanuit de overheid om obesitas tegen te gaan: het stimuleren van een gezonde leefstijl én dit mogelijk maken voor iedereen in de samenleving.”

Ouders

Moet de overheid ingrijpen, of is het de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen te leren over gezondheid? Ouders kunnen hierin een voorbeeldfunctie aannemen. We kunnen niet alle lasten van de samenleving bij het onderwijs of de opvang neerleggen, zullen sommigen zeggen.

Reacties

Op Twitter wordt er een discussie gevoerd over de gevolgen van overgewicht. Twitteraar Hester is van mening dat het voor de jeugd belangrijker is om te gaan sporten dan een vaccinatie te nemen.

Welmoed en Katinka hebben het over het beleid en de rol die preventie daarin kan spelen.

Twitteraar Michelle vindt dat niet alle maatschappelijke taken bij scholen moeten liggen.

Praat mee

