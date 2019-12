Caroline* betaalt maandelijks 5000 euro alimentatie

Per 1 januari 2020 gaat de wet over partneralimentatie veranderen: dan vermindert de belastingaftrek van partneralimentatie. Ook hoeft er niet langer 12, maar 5 jaar betaald te worden door de partner die meer verdient of - in het geval van een kortere verbintenis- de helft van de getrouwde jaren. Caroline* (44) vist helaas achter het net: „Ik moet de 12 jaar gewoon volmaken én ik mag een stuk minder van de belasting aftrekken.”