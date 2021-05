Premium Binnenland

Tumult in Hilversum: NPO vindt kijkers te oud

Televisieprogramma’s als Opsporing verzocht en Radar trekken wekelijks veel kijkers en worden hoog gewaardeerd. Maar dat laatste is voor de NPO geen garantie om daarom maar door te gaan op de oude voet. Want: het kijkerspubliek is te oud. Plannen om de formats te wijzigen, zendtijd in te korten of a...