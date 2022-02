Geen paniek! Zo scoor je last minute een carnavalsoutfit

Kim: „Dat klinkt logisch uiteraard want na de afgelopen twee jaar thuiszitten is het weer even wennen om je gereed te maken voor een feestje, inclusief verkleedpartij. Maar gelukkig heb je nog even de tijd, geen reden tot paniek dus! Je kunt natuurlijk nog met spoed iets scoren in de feestwinkel. Maar dan ga je wel een beetje voor het geijkte plaatje en is de kans groot dat je nog een verpleegster, politieagent(e), cowboy, clown of indiaan tegenkomt in exact hetzelfde ’pekske’. De feestwinkel kan aan de andere kant wel een uitkomst zijn als je nog wat unieke accessoires mist of op zoek bent naar een gekke pruik die het plaatje compleet maakt. Hoe dan ook, de keus is aan jou, een pakje uit het rek kost natuurlijk het minste tijd.”

Dieren-onesie

„Maar je kunt het jezelf ook op een andere manier makkelijk maken. Leg de lat niet te hoog. Het gaat immers om het feit dat we weer een feestje kunnen vieren en niet zozeer om wie de allerleukste outfit draagt. Waarom bijvoorbeeld niet in je favoriete corona-outfit gaan of je trainingspak? Dat kun je nog eventueel best wat opleuken in discostijl of in een stoere rapperslook met veel gouden kettingen en ringen en eventueel een pruik.

Een simpele badjas met daaronder badslippers en een hoofd vol krulspelden is een prima ’just out of bed look’, net als een geruite pyjama met kussen nog onder de arm zodat je her en der ook een dutje kunt doen. Een comfortabele onesie is natuurlijk ook een uitkomst, vooral als die in een dierenuitvoering is heb je bij voorbaat al de lachers op je hand. En neem dan in het geval van een hond ook een kluif mee als accessoire of draag deze aan een koordje om de hals als ketting. In het geval van een konijnen-onesie ga je uiteraard voor een wortel als accessoire. Over comfort gesproken: wil je de avond al dansend doorkomen, dan is een sneaker wel zo handig. Ben je meer van het type dat hangt aan de bar of op een kruk, dan komen die lieslaarzen onder een kek gebloemd jurkje natuurlijk prima van pas.”

Snoep en bloemen

„Als je helemaal niet zoveel zin hebt om je van top tot teen te verkleden zijn er ook opties te over. Wat te denken van een leuk gebloemd jurkje, waarbij je het bloementhema volledig doortrekt? Dus een ketting in de vorm van een bloem, een tasje, bloemen op je schoenen geplakt, bloemen in het haar en eventueel bloemen met make-up getekend op je gezicht. Een andere optie is om met snoep in de weer te gaan en gekleurde snoepjes all-over op je outfit te plakken met tape en van hetzelfde snoep (verpakt of niet) een opvallende halsketting en armband te maken. Dit zijn heuse blikvangers!”

Kleurthema

„Een carnavalsoutfit scoren hoeft dus helemaal niet zo moeilijk te zijn en hoeft ook niet al te veel te kosten. Het gaat immers om de creativiteit. Wie handig is naait zelf nog even een kostuum in elkaar binnen het thema clown, sprookjesfiguur, filmster, vogelverschrikker, oud dametje of heertje met hoedje op of inbreker geheel in het zwart gehuld met zaklamp en een bivakmuts. Maar ook hier kun je combineren met kledingstukken die je al in de kast hebt hangen.

Kies bijvoorbeeld voor een ludieke tekst die je al op een T-shirt hebt staan als basis en werk daar omheen het thema uit. Met opschriften als Fake, Mommy is the best en Party animal kom je al een heel eind. En één ding is zeker: iedereen zal beginnen over de tekst op je T-shirt dus buit dit gerust uit! Je kunt ook voor een unikleur outfit kiezen, dus alles bijvoorbeeld in het (knal)roze. Deze mierzoete kleur is sowieso een ware blikvanger want daar kun je echt niet omheen, net als outfits in het oranje en rood bijvoorbeeld. Als je dit kleurthema goed doorvoert tot in detail (denk aan nagellak, oorbellen, schoenen, accessoires) ben je niet alleen opvallend, maar ook hipper dan alle anderen.”

Duolooks

„Ga je met je partner naar het feest of zelfs met een hele groep? Dan is het leuk om gezamenlijk een thema te kiezen en samen de outfit op elkaar af te stemmen. Dat kan al heel simpel met een eenvoudig geruit houthakkershemd en een paar stoere boots eronder (houthakker/Canadees) maar de combinaties Jane/Tarzan, ANWB-setje (allebei dezelfde regenjas), Barbie/Ken, vader/moeder zijn ook origineel. Samen met een vrouwengroep allemaal een roze tutu dragen is natuurlijk ook heel leuk; ’t schept een band! Of je kiest voor een foute trui of sweater met dezelfde opdruk, of allemaal dezelfde gestreepte legging of broek of petjes en hoeden waardoor jullie als groep te herkennen zijn.

Dergelijke DIY (Do It Yourself) kostuums zijn ook binnen no time klaar als je een beetje creatief bent of als je last minute nog een gezamenlijke outfit online bestelt. Ook kun je, als je echt laat bent met een outfit regelen, nog last minute een bestaand kledingstuk pimpen, bijvoorbeeld door een blouse of jasje te voorzien van allerlei buttons, broches of stickers. Her en der de schaar erin zetten om wat rafels te krijgen is ook creatief. Pruiken, brillen, hoeden, sjaals en kettingen doen de rest. En uiteraard moet de make-up ook worden afgestemd en dat mag gerust een tikkeltje overdreven worden. Extra roze wangetjes (dus veel blush), knalrode lippenstift, zwarte ogen, nepwimpers en glitters (rondom de ogen geplakt ter decoratie) maken de outfit af.”

Uitverkoop

„Kijk ook gerust nog even in de uitverkoop, want vaak zijn daar kledingstukken te vinden die je normaal niet zou dragen maar tijdens een uitbundig feestje zoals carnaval juist wel. Overgebleven glitterjurken in een onmogelijke kleur, glanzende broeken en shirts, gekke sjaaltjes, noem het maar op. Vaak gaan deze items voor een habbekrats weg omdat ze te opvallend zijn en niet zo makkelijk verkocht worden. Een goede tip is ook om eens te kijken op de site van Opposuits, hier kun je opvallende (heren)pakken vinden voor een aantrekkelijke prijs. In het knalroze, oranje, met opdruk van kerstbomen (in de uitverkoop dus), panterprint en gekleurde polkadots-pakken. Je moet wel even durven maar met carnaval is dit een goede poging om het eens uit te proberen. Alaaaaaaf!”

