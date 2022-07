’Je kind vaccinaties onthouden, is verwaarlozing’

Opmerkelijk

„Kinderen gaan niet dood aan vaccineren. Dat denken anti-vaxxers wel, die kunnen namelijk - heel opmerkelijk - allemaal in hun directe kennissenkring minstens drie sterfgevallen-de-dag-na-de-prik aanwijzen. Of ze kennen iemand die nog geen uur na vaccineren voor het leven verlamd raakte. Of nooit meer heeft gesproken na een bezoek aan het consultatiebureau.

Handen dichtknijpen

Het blijft een bijzonder fenomeen waar je maar één ding mee moet doen: het niet geloven. Dat anti-vaxxers hun eigen verhalen als waarheid beschouwen, is al ernstig genoeg. Maar laat ze jou nooit doen twijfelen. De vaccinaties zoals opgenomen in ons prachtige rijksvaccinatieprogramma zijn uitgebreid getest en hartstikke veilig. Wij mogen als welvarend land onze handen dichtknijpen dat we dit onze kinderen kunnen geven.

Wetenschap in twijfel

De welvarendheid van dit land heeft ook een keerzijde. Een deel van ons is zo verwend en doorgeslagen in bepaalde denkwijzen, dat ze de wetenschap in twijfel zijn gaan trekken. Ze vertrouwen dan weer wel het lichaam in een strijd tegen bijvoorbeeld polio. Het is een beetje hetzelfde als een goedgekeurde autostoel voor je kleine afzweren en zeggen dat je de botten van je kind van nature sterk genoeg acht voor een frontale botsing met een vrachtwagen.

Door corona

De daling betreft 1 tot 2 procentpunt en is vooralsnog niet alarmerend volgens het RIVM, maar wel zorgelijk. Voor mazelen is bijvoorbeeld een dekkingsgraad van 95% nodig, in Nederland is dat 92%. En in tegenstelling tot vaccinaties, kunnen kinderen wél sterven aan de gevolgen van mazelen – een inmiddels voorzichtig terugkerende ziekte doordat wereldwijd veel vaccinatieprogramma’s door corona hebben stilgelegen.

Bewezen veilig

De hysterie rondom coronavaccinaties heeft uiteraard ook z’n weerslag op het rijksvaccinatieprogramma. Er heerst veel wantrouwen. Wantrouwen veelal gevoed door een onophoudelijke stroom aan desinformatie van wappies, die je zonder twijfel ook onder deze tekst weer in de reacties zult zien opduiken. Berichten van hoaxsites: geloof ze niet. Vaccineren is bewezen veilig en noodzakelijk. Dat kan niet vaak genoeg herhaald worden.

Geen deskundige

Vragen over vaccinaties zijn prima, maar stel ze aan de mensen die er daadwerkelijk verstand hebben. Twijfel je? Overleg het dan met je huis- of kinderarts of de arts van het consultatiebureau. Raadpleeg niet je veganistisch holistische buurvrouw die, behangen met barnstenenkettingen, haar dagen in het licht van een lavalamp spendeert op een yogamat. Zij is geen deskundige. Zij is wat onze welvaart met mensen doet; het zuigt ze weg van de realiteit.

Onacceptabel

Beeld het je eens voor een paar minuten in, je kindje dood in een kist door de mazelen. Of ernstig ziek op een IC door kinkhoest. Of voor het leven gehandicapt door polio. Zou je jezelf nog in de spiegel kunnen aankijken als je dat had kunnen voorkomen met een eenvoudige en veilige vaccinatie? Zoals je je kinderen ook weer vastgespt in gordels, hoor je ze ook in deze met voorzorgsmaatregelen te beschermen. Haal die prikken voor ze, als je daar nog niet aan toe bent gekomen. Je kind een onnodig risico laten lopen op gevaarlijke ziektes is onacceptabel en wat mij betreft staat het dan ook gelijk aan verwaarlozing.”

