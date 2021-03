7x zo haal jij het voorjaar alvast in huis!

1. Haal gele bloemen in huis

Wie lente zegt, zegt bloemen. Om in de voorjaarssfeer te komen, kun je prachtige verse bloemen kopen. Ieder seizoen brengt zijn eigen typische bloemen mee, maar een vrolijke kleur als geel – narcissen, gele tulpen of rozen – zorgt zeker voor een lentegevoel.

2. Lak je nagels in een lentekleur

Yes! De nagelsalons zijn weer open en dat betekent dat je je nagels ook lente-klaar kunt maken. Of doe het gewoon lekker zelf en maak er een heerlijk me-time moment van. Kies voor een zachte vrolijke kleur, bijvoorbeeld de pasteltinten roze, blauw of geel, om in hogere lentesferen te komen.

3. Haal je lentekleding tevoorschijn

Weg met al die wollen truien, sjaals en mutsen, kom maar door met rokjes, jurkjes en sandalen! Het ultieme lentegevoel krijg je wanneer je je garderobe verandert van winter- naar lentekleding. Houd voor nu nog een paar warme items over in je kast, want het weer in Nederland laat zich niet voorspellen.

4. Breng kleur aan in je interieur

Gekleurde bloemen, kleur op je nagels én kleur in je interieur. Na de grote voorjaarsschoonmaak is het tijd om een paar gekleurde details aan te brengen in huis. Dit kun je bijvoorbeeld doen door donkere kussens te vervangen door vrolijk gekleurde kussens, gekleurde kaarsen en accessoires aan te schaffen of een likje verf hier en daar.

5. Zorg voor een frisse lentegeur

Geur is een belangrijk element in huis. Een frisse geur kan je helemaal in de lentesfeer brengen. Een verse bos bloemen kan daarvoor zorgen, maar denk bijvoorbeeld ook aan geurkaarsen en geurstokjes.

6. Breng buiten naar binnen

Als de lentezon schijnt zijn we natuurlijk zoveel mogelijk buiten, maar je kunt die zonnige vibe ook binnenshuis doorvoeren. Haal bijvoorbeeld groene planten naar binnen of maak in de keuken je eigen kruidentuintje.

7. Foto’s en prints

Geen groene vingers? Je kunt ook lentefoto’s en -prints ophangen om buiten naar binnen te halen. Er zijn (online) prachtige beelden te vinden van de natuur, bloemen, landschappen en dieren waarmee je het voorjaar in huis haalt!