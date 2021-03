Dagboek van een Minnares deel 281: Angela en ik kussen elkaar en overal voel ik handen

Premium Binnenland

Syriërs rouwen om gewelddadige dood bekende actrice Raifa: ’Mijn hart doet zeer’

De gewelddadige dood van kunstenares Raifa al-Riz zorgt voor grote onrust in de Syrische gemeenschap in Nederland. De 53-jarige Raifa, in haar eigen land Syrië actrice en televisiepersoonlijkheid, kwam maandag in haar Zwolse appartement gruwelijk om het leven. Uitgerekend op de dag die door veel Syr...