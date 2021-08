Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Hoe zit het nu echt met eiceldonatie?

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

Nicole Beckers: „Alles is gericht op het zo laag mogelijk houden van risico’s van de behandeling voor de donatrice zelf.” Ⓒ Getty Images

Eicellen doneren, voor veel vrouwen klinkt het maar als een eng proces. Wellicht omdat er zo weinig over bekend is, denkt Nicole Beckers, arts voortplantingsgeneeskunde bij het TFP Medisch Centrum Kinderwens. Afgelopen jaar hebben maar vier vrouwen in Nederland eicellen gedoneerd, wat betekent dat er veel minder aanbod dan vraag naar eicellen is. Hoe werkt dat eigenlijk, eiceldonatie?