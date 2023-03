Simone verloor 75 kilo: ’Het gooit je hele leven overhoop’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Zeker! Ik zit op dit moment enorm lekker in m’n vel. Ik voel me jonger, energieker en fitter dan ooit. Ik worstel al vanaf mijn vierde met mijn gewicht. Ik heb allerlei verschillende diëten gevolgd, maar de kilo’s bleven zich maar opstapelen. Uiteindelijk heeft mijn dochtertje voor de ommekeer gezorgd. Ze was destijds acht jaar oud en prikte zonder gêne in m’n zij: ’Mama heeft een dikke buik.’ Het was voor mij een enorme wake-up call. Er móést iets veranderen als ik haar zou willen zien opgroeien. Ik besloot een gastric bypass-traject in te gaan. Inmiddels is dit acht jaar geleden ben ik van 143 kilo naar 65 kilo gegaan. Ik ben 75 kilo lichter en voel dat er letterlijk en figuurlijk een enorme last van me is afgevallen. Voorheen zat ik altijd op de bank, omdat ik niet naar buiten durfde te treden. Nu heb ik een hele andere levensstijl. Ik sport, feest en geniet.”

Heb je een beautygeheim?

„Niets bijzonders, ik maak mezelf elke dag op met een beetje foundation en mascara. In de foundation zit altijd wel een spf verwerkt. Ik vind het belangrijk om mijn huid goed te beschermen tegen de zon. Ik merk dat ik mijn make-uproutine wat meer ben gaan uitbreiden sinds ik zoveel ben afgevallen. Ik was altijd vrij ingetogen, maar nu durf ik veel meer te experimenteren met mijn make-up.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen, ik krijg daar ook de meeste complimenten over. Ze zijn groen/grijs van kleur. Eerder waren ze minder goed zichtbaar door mijn appelwangetjes. Nu komen ze veel mooier uit.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb een buikwandcorrectie gehad, de artsen hebben in totaal 4,6 kilo vel weggehaald. Het was een heftige operatie die aardig wat littekens heeft achtergelaten. Daarom heb ik niks gedaan aan het overtollige vel bij mijn armen en benen. Af en toe vind ik het best pijnlijk om daarnaar te kijken. Het herinnert mij aan een donkere periode in mijn leven. Toch laat ik me er niet te veel door leiden. Is het veertig graden? Dan trek ik gewoon een hemdje aan.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik voel me eindelijk gelukkig in mijn eigen lijf en daar ben ik ontzettend trots op. Veel mensen vinden een maagverkleining ’lekker makkelijk’, maar het is alles behalve dat. Het gooit je hele leven overhoop. Je bent constant aan het time managen. Ik mag een half uur voor het eten niets drinken, moet acht kleine maaltijden per dag eten en kan last krijgen van dumping. Dit kan enorm heftig zijn. Als je na een maagverkleining te veel eet kun je heel naar worden. Je wordt misselijk, krijgt een opgeblazen gevoel, diarree en kan zelfs hevig gaan braken. Er is hierdoor minder ruimte voor spontaniteit. De eerste drie jaar heb ik daar enorm aan moeten wennen, maar nu zie ik het gewoon als mijn leefstijl. Toch blijft het me irriteren dat veel mensen een maagverkleining zien als een makkelijke uitweg. Als je dik bent heb je levenslang, maar na een maagverkleining heb je écht levenslang. Dan is er geen weg meer terug.”

Heb je een levensles?

„Leer van jezelf te houden. Dat is het allerbelangrijkste. Ben je ontevreden met jezelf? Probeer daar dan verandering in aan te brengen. Het leven is veel te kort om niet van jezelf te houden. Natuurlijk moet ik mezelf dit ook blijven vertellen. Daarom draag ik tegenwoordig een armbandje met de tekst ’carpe diem’. Het herinnert mij eraan hoe belangrijk het is om van het moment te genieten!”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.