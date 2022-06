Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Jessica verloor haar moeder: ’Als er een brug opengaat, probeer ik ergens anders aan te denken’

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„Als ik een slagboombel hoor rinkelen, krijg ik nog steeds een heel naar gevoel.” Ⓒ Feriet Tunc

Er zijn van die verhalen die in VROUW hebben gestaan die je echt bijblijven. Die je raken, voor verontwaardiging zorgen of je nieuwsgierig maken. Want hoe zou het nu met haar zijn? Jessica Fontijn (41) verloor haar moeder op 6 februari 2015 door een ongeluk op de Den Uylbrug in Zaandam. De brug ging open terwijl haar moeder er nog op stond. Jessica is kapster, woont samen met haar vriend en heeft twee eigen (18, 15) en twee bonuskinderen (17, 15).