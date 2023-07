’Ik saboteerde de terugvlucht van vervelende reizigers’

Op vakantie komen wij niet graag andere Nederlanders tegen. Ze dringen voor, dingen overal af, nemen hele restaurants over, scheppen over de kleinste dingen op en koketteren zogenaamd met hun talen terwijl ze meestal alleen steenkolenengels spreken.

Liever Duits

Ik generaliseer natuurlijk, maar liever zitten we tussen Duitsers, dat zijn tenminste beschaafde lui. Of tussen Britten, ook nette mensen, maar wel onvoorspelbaar zodra er drank in de man zit.

Dat jaar had ik met mijn vrouw Lydia en onze dochter Pascalle twee goddelijke weken doorgebracht in een piepklein dorpje op een Grieks eiland. Geen Nederlander in zicht.

Rust

We hadden een drukke periode achter de rug en deden helemaal niks. Nou ja, bij het zwembad een boek lezen, af en toe een duik nemen en lekker eten. Zelfs onze dochter die eerder die zomer een week met vriendinnen had gefeest, vond al dat geluier best.

We waren helemaal uitgerust. Toen zagen we op het vliegveld de lange rij bij de incheckbalie... Zuchtend sloten we ons aan. Twee of drie rijen achter ons stond een gezin met andere mensen die ook terug naar Schiphol gingen, luidkeels over hun ’fantastische’ vakantie te praten.

Blokkade

Vooral het afdingen op de markt kwam aan bod. Ze hadden de prijzen he-le-maal omlaag kunnen krijgen. Ze beseften niet dat de verkopers hoogstwaarschijnlijk nog steeds een prima winstmarge hadden. Lydia en en ik keken elkaar aan en rolden met onze ogen.

Vanwege de drukte werd op een gegeven moment een tweede incheckbalie geopend. De situatie werd rommelig en onoverzichtelijk. Vanuit mijn ooghoeken zag ik dat de luidruchtige familie achter ons probeerde voor te dringen. Ik zette mijn koffer dusdanig neer dat ik hun sluipweg blokkeerde.

Ingecheckt

Het gezin keek woedend naar ons. Dat verbaast me altijd weer. Je doet iets wat sociaal niet wenselijk is en als je wordt betrapt, geef je die ander de schuld...?

Het inchecken verliep gelukkig verder vlot en we hadden nog tijd voor de taxfree. Tenminste, mijn vrouw en dochter, want zij houden van shoppen. Ik kocht een Nederlandse krant en ging met een biertje bij een barretje zitten.

Wilde blik

Lydia en Pascalle liepen in de buurt van de parfumwinkel de kabaalfamilie tegen het lijf die met z’n allen begonnen te schelden.

Bij de gate had Lydia een wilde blik in de ogen en Pascalle een blos van opwinding. Ik wist nog niet precies wat er aan de hand was, maar Lydia krijg je niet snel kwaad. We moesten boarden. Uit een tasvakje van de lawaaipapegaaien voor ons zag ik hun boardingpassen puilen. Ik stootte Lydia aan en knikte naar de passen, zij volgde mijn blik.

Uitzwaaien

Het ging zo vlug dat ik er na al die jaren nog steeds niet zeker van ben: vielen de boardingpassen vanzelf of gaf Lydia er een rukje aan? Zij beweert het eerste, ik herinner me het tweede. Hoe dan ook, de passen vielen op de grond. Met mijn voet schoof ik ze weg, diep onder een bank.

De aso-familie kon niet mee. Wat jammer nou! Aan het begin van de slurf hebben we naar ze gezwaaid.

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

