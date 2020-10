Durf jij dit kapsel aan? 6x de haartrends van nu

Denk even terug aan de tijden waarin onder andere Madonna en de mannen van Duran Duran als stijliconen regeerden. Rode lippen, wetlook kapsels, losse krullenbollen, het haar iets langer in de nek met hier en daar een uitloop naar een heus ‘matje’, maar dan wel in een heel bescheiden uitvoering. Leren jasjes met korte kapsels in mannenstijl (met kuif!) in een androgyne look.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Coiffure Award

Daarnaast ook de welbekende korte Pixie coupe, broeken met hoge tailles en zelfgemaakte truien met ajoursteek in combinatie met rommelige krullenkapsels. Wijde, lange rokken (al dan niet in plissé uitvoering) zijn ook een must! En die worden dan gedragen met vrouwelijk, halflang haar met flink wat volume. Niet te veel accessoires daarbij graag, want het kapsel is naast de kleding immers de grootste blikvanger immers.

Extra opvallend daarbij is dat de kapsels van nu in de eighties stijl wel allemaal voorzien zijn van de nieuwste kleurtechnieken. Dus wie durft pakt uit met een extreme kleur in deze ietwat saaie periode. En dat maakt het geheel weer helemaal van deze tijd!

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Coiffure Award

Top zes haartrend

Haar iets langer in de nek met uitloop naar een soort ‘matje’, maar dan wel met een naturlijke overloop en bijvoorbeeld in de een actuele grijstint

De Pixie look , kort pittig geknipt, ook in een kleurtje

, kort pittig geknipt, ook in een kleurtje Mannelijke korte kapsels met kuif in kleurverloop

Vrouwelijk halflang haar met flink volume

De losse krullenbol met rommelige krullen

Gekleurd haar in een extreme kleur zoals knalblauw