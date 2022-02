’Daar zit je dan, in de lik met je moeder terwijl heel Nederland je uitlacht’

Straatkat

„Het is geen geheim dat zangeres Glennis Grace - of Glenda Batta zoals ze echt en beter passend heet – bij de verkiezing van Chicste Nederlander van het Jaar geen podiumplek gaat pakken. We zagen haar al eerder in haar rol als Amsterdamse straatkat tijdens een interview met AT5 een automobilist verrot schelden. Zo midden in de Jordaan was ze volledig in haar element en het leverde ons een filmpje op dat behoorlijk viral ging.

Ziekenhuis

„Het was toen nog onschuldig en vooral een mooi en ordinair stukje straattheater. De automobilist destijds gedroeg zich ook verre van charmant, er werden geen klappen uitgedeeld – er werd hooguit wat gedreigd met elkaar het ziekenhuis in slaan en we hebben ons allemaal nog jaren met de beelden vermaakt. Hoe anders is dat nu elf jaar later… Glennis zit al een paar dagen vast.

E-sigaret

Als een van de weinige Voice-juryleden waar momenteel geen ellende over te vinden was, leek het haar blijkbaar een goed plan een rel te schoppen in de plaatselijke Jumbo. Daar had haar zoon midden in de winkel een e-sigaret gerookt en dat werd – je verwacht niet – door het personeel niet getolereerd. De 15-jarige Anthony liet zich dat niet zeggen, er werd wat geduwd en getrokken en niet veel later kwam mama (ongetwijfeld krijsend zoals alleen Glennis dat kan) met een groep handlangers de winkel in om het voor haar kind op te nemen.

Draai om zijn oren

De rest is geschiedenis. Glennis zit nu al een paar dagen achter slot en grendel, want het is niet bij krijsen alleen gebleven. Er zijn supermarktmedewerkers gewond geraakt, het overvalalarm moest worden ingeschakeld; het was kortom nogal hysterisch en vooral pedagogisch volstrekt onverantwoord. Glennis had dat verwende kind van haar namelijk een draai om zijn oren moeten geven en haar woede niet moeten richten op een onschuldige vakkenvuller. Maar ja, de liefde voor je eigen kind hè?

Tandje minder

Het maakt blind. Het maakt sommige ouders echt volledig blind. En dan maakt het niet uit of de zoon of dochter zich mateloos misdragen heeft: kom mensen gewoon niet aan hun bloedjes. Menig leerkracht zal kunnen beamen dat het allemaal best een tandje minder kan met het kritiekloze ’gaan voor je kroost’. Hoe haal je het in je hoofd een beter cijfer of een hoger schooladvies af te dwingen, met je vlakke hand op het bureau van een docent? Hou je gewoon gedeisd.

Opvoedmethode

Ik ben opgegroeid in een gezin waarin het precies andersom ging. Als ik ergens mijn beklag over deed, zei mijn moeder: ’Nou, dan zal je het er wel naar gemaakt hebben.’ En eerlijk? Negen van de tien keer had ze daar volledig gelijk in of lag het verhaal in elk geval een stuk genuanceerder dan ik haar voorhield. Ik pas de opvoedmethode ook toe op mijn eigen kinderen. No way dat ik briesend hun kant kies. Ze lossen het zelf maar op. En een slecht cijfer of gezakt? Dan een volgende keer harder leren. Als ze later groot zijn, is er ook niemand die het voor ze regelt.

De lik

Het is wat, dat je tegenwoordig al niet meer mag roken in de supermarkt... Hoe Anthony dat überhaupt heeft gedaan met een mondkapje op, is een tweede, maar dat hem groot onrecht is aangedaan door hem de zaak uit te sturen, moge duidelijk zijn. En daar zit je dan, in de gevangenis met je moeder (of, om in Glenda’s taal te spreken ’in de lik’) terwijl heel Nederland je uitlacht. Gênant hoor. Glenda herkent zich niet in de aanklacht. Verrassend. Ook dat hoort erbij, een totaal gemis aan zelfreflectie. Gelukkig hebben we de beelden nog, moeders! En binnenkort ongetwijfeld online.”