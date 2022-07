Sollicitant met hoofddoek twee keer zo vaak afgewezen: lopen we talent mis?

Het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations heeft in Nederland, Spanje en Duitsland exact dezelfde sollicitaties verstuurd op gelijke vacatures. Het enige verschil: de foto. Bij de ene sollicitatie werd een foto geplaatst van een vrouw met een hoofddoek en bij de andere sollicitatie een foto van een vrouw zonder hoofddoek.

70 procent van de sollicitanten zonder hoofddoek kreeg de mogelijkheid om verder te gaan met het sollicitatieproces, terwijl dit bij de vrouwen mét hoofddoek slechts 35 procent was. Wanneer er bij een baan sprake is van klantcontact, bijvoorbeeld receptioniste of verkoopmedewerker, worden de vrouwen met hoofddoek zelfs drie keer zo vaak afgewezen.

Geen vooruitgang

Discriminatie tijdens sollicitaties is dus nog altijd een probleem. En van vooruitgang is nog geen sprake, vertelt Valentina Di Stasio, onderzoekster van het European Research Centre on Migration and Ethnic Relations. „Ongeacht het feit dat discriminatie nu bespreekbaar wordt gemaakt en diversiteit en inclusie belangrijk worden gevonden, hebben we nog altijd een probleem. Er is nog geen goed onderzoek dat laat zien wat werkt.”

Zelfs met zo’n groot tekort aan personeel bij diverse sectoren op de arbeidsmarkt, is er nog geen verbetering te zien. „Je zou denken dat werkgevers zich geen discriminatie kunnen veroorloven. Helaas is er geen onderzoek dat er op wijst dat dit het geval is”, vertelt Di Stasio.

Praat mee

Wat vind jij? Vind jij het oneerlijk dat sollicitanten met een hoofddoek vaker worden afgewezen dan degenen zonder? Ontzeggen we onszelf op deze manier enorm veel talent, en dat in een tijd met toch al veel personeelstekorten? Of denk jij daar anders over? Praat mee via onze Facebookpagina!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.