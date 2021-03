Is leeftijd een issue in een relatie?

Voor Noëlle is het nooit een probleem geweest dat Ferri een stuk ouder is dan zij. Ze merkt het zelfs nauwelijks. Volgens haar blijven mannen in hun hoofd altijd kleuters, waardoor ze nooit over het leeftijdsverschil nadenkt. Voor Noëlle is het belangrijkste dat haar man goed voor haar is, ongeacht zijn leeftijd.

Mentaal gelijkwaardig

Ook voor de twitteraars hieronder is leeftijd maar een getal. Voor hen gaat het erom dat je mentaal gelijkwaardig aan elkaar bent. Hoewel ze ups en downs ervaren, horen die volgens hen gewoon bij het huwelijk.

Toch merkt Arianne soms dat haar acht jaar oudere vriend meer ervaring heeft op sommige gebieden. Ook geeft ze aan dat haar moeder (die 17 jaar scheelt met haar partner) nu op latere leeftijd wel veel verschil merkt. De een wordt toch sneller oud dan de ander.

Andersom

Noëlle Somogyi is 18 jaar jonger dan haar 47-jarige man Ferri. Volgens het CBS komt het nauwelijks voor dat de bruid bij het huwelijk een stuk ouder is dan de bruidegom. Zou Ferri ook op Noëlle zijn gevallen als het leeftijdsverschil andersom was en zij 18 jaar ouder en dus 65 jaar zou zijn?

Kans op relatiebreuk

NOS meldde dat volgens het CBS stellen met een groot leeftijdsverschil een grotere kans hebben om uit elkaar te gaan. Van de koppels die meer dan tien jaar schelen, is een derde na twaalf jaar niet meer bij elkaar. Speelt leeftijd dan toch een belangrijke rol binnen een relatie?

