Lekker warm: sloffen waarmee je zo je huis uit wandelt

Het dragen van sloffen in huis, wordt binnen no time een nieuwe gewoonte. En ook hiermee kun je eenvoudig je eigen stijl blijven uitdragen. Er zijn namelijk pantoffels in alle soorten en maten, ook handgemaakte exemplaren die behoorlijk exclusief ogen.

1. Toms: Goed doel

Om instant vrolijk van te worden zijn deze Pride mellow muiltjes van Toms, in oogverblindende regenboogtinten. Ze zijn gemaakt van een stevig, gewatteerd materiaal, hebben een veerkrachtige buitenzool met dubbele verdikking en pads die de wrijving en slijtage van de hiel voorkomen. Met elke aankoop dien je bovendien een goed doel: per paar verkochte pantoffels doneert het merk een bedrag aan mensen die mentale gezondheidshulp nodig hebben.

2. Warmbat: Ademend

Superwarm zijn de pantoffels van Warmbat, gemaakt van 100 procent Australisch Merino schapenwol die de warmte van de voeten reguleert. De vezels ademen als het ware en dat zorgt voor een natuurlijke thermostaat van het lichaam. Op warme dagen koelt de vacht juist de voeten en op koude dagen geeft het extra warmte af.

3. UGG: Stralend

Shinen doe je ook in pantoffels. Dat die niet saai hoeven zijn, bewijzen deze hippe varianten van Ugg in baby blue met glinsterende lovertjes. De welbekende combinatie van suède met schapenvacht van binnen en de rubberen buitenzool is nog steeds herkenbaar. Combineer ze met een bijpassende fluffy badjas of een chique loungepak, dan ben je helemaal hip and happening.

4. Floris van Bommel: Duurzaam

Het is alweer de derde winter dat Floris van Bommel samen met het duurzame Nederlandse sloffen- en espadrillemerk Kingdom of Wow een collectie eigen sloffen brengt. Vanwege het suède zooltje voelt het alsof je niets aan je voeten draagt. Met de hand gemaakt en van biologisch afbreekbare materialen, verkrijgbaar voor zowel volwassenen als voor de allerkleinsten.

5.Glerups A: Aaibaar

Een hoog aaibaarheidsgehalte hebben deze superzachte sloffen van Glerups. En ze zijn ook nog eens erg functioneel, doordat ze warmte vasthouden. De 100 procent vilten Gotland/merino schapenwol is het geheim van schapenboeren uit Nieuw-Zeeland en Denemarken. De handgemaakte slof vormt zich naar de voet en wordt bij voorkeur met blote voeten gedragen. Wees niet verbaasd als je hiermee op een dag het huis uit wandelt, omdat ze gewoon zo lekker zitten dat je vergeet dat je sloffen draagt…

6. Hot Potatoes: Statement

Wil je een statement maken? Dan zijn deze Spaanse sloffen van Hot Potatoes daar uitermate geschikt voor. Ook leuk om cadeau te geven aan iemand die alles al heeft. Deze comfy pantoffels zijn er niet alleen in een klassieke ruit en in effen materialen, maar ook met originele tekstopschriften. Ze hebben een natuurlijke rubberen zool, gemaakt van gerecyclede kunststof snippers.

7. Give a Pon: Vrolijk

Deze blitse en kleurrijke pantoffels worden vaak cadeau gegeven en daar verwijst de naam van het merk Give a pon dan ook naar. Het handgemaakte model Dóro is niet alleen warm, maar ook lekker vrolijk. Eigenaressen Denise Huntink en Julia Brants ontdekten los van elkaar dit merk in Griekenland en haalden de kunstpareltjes naar Nederland. De items zijn gemaakt van 100 procent ongeverfde witte en bruine schapenwol in een Grieks familieatelier.

