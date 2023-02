’Na een geweldsdelict past een taakstraf in een verzorgingshuis niet’

„Tweehonderd uur taakstraf heeft Glennis gekregen en die gaat ze – in haar vrije tijd - uitvoeren in een verzorgingshuis. Op een plek waar mensen zitten die veelal in het eindstation van hun leven zijn aangekomen en er uiteraard zitten met een reden. Ze hebben gezondheidsproblemen of kunnen niet meer voor zichzelf zorgen. Dan is het toch op z’n zachtst gezegd een beetje raar dat iemand die is veroordeeld voor mishandeling uitgerekend daar mag boeten?

Knokploeg

Ik neem aan dat iedere andere medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag moet overhandigen, alvorens aan de slag te mogen. Van Glennis is inmiddels bij heel Nederland bekend dat ze haar gedrag juist niet helemaal op orde had. We hebben het hier over iemand die met een knokploeg een supermarktmedewerker te lijf ging. Geen kattenpis, integendeel.

Onveilig

We hebben allemaal een beeld bij Glennis, we weten wie ze is en hoe ze eruitziet. Niet heel eng ofzo. Maar laat dat plaatje nou eens varen en denk eens alleen aan de woorden ’veroordeeld voor een geweldsdelict’. Geen naam, geen leeftijd, geen foto, geen geslacht, maar sec het bericht dat er iemand in het verzorgingshuis van je vader/moeder/opa of oma komt werken die een geweldsdelict gepleegd heeft. Onveilig gevoel geeft dat he?

Mad Mike

Als Glennis het mag, mag Mad Mike met zijn op hol geslagen temperament het ook hè? En dan maakt het mij helemaal niet zoveel uit dat diegene achter de schermen in de spoelkeuken de uren vult en geen oudere van dichtbij ziet. Het gaat me om de omgeving, ín een verzorgingshuis. Dat is geen plek voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdaad waar geweld bij om de hoek is komen kijken, punt.

Amerika

Jaren geleden was ik in Amerika, waar ik een keer gedetineerden in een oranje overall langs de weg de berm zag schoffelen of ze prikten er papier, pin me er niet op vast. Je zag als voorbijganger meteen: die hebben iets verkeerd gedaan. Zoals je vroeger ook nooit voor je lol met een bezem over het schoolplein liep. Het leek me heel gênant om daar zo te kijk te staan. Ik weet in elk geval nog dat die ene keer dat ik het schoolplein moest aanvegen omdat ik weer eens te laat was gekomen, ik het de volgende keer wel uit mijn hoofd liet te verzaken. Ik schaamde me kapot. De straf had gewerkt.

Realitysoap

Er zijn talloze taken te verzinnen die Glennis kan uitvoeren waar ze écht niet op zit te wachten. We hebben taken te over waar niemand voor te vinden is; zet haar daar neer. In een fabriek, in de plantsoenendienst – prima. Maar niet bij kwetsbare ouderen, hoe achter de schermen het ook gebeurt. Durft iemand mij te garanderen dat ze uiteindelijk niet toch met koffie rondgaat en op vrijdagmiddag gezellig een liedje zingt na de bingo? Want dát zie ik dan toch zomaar gebeuren…”

