Ⓒ Prive foto

Vandaag is het Internationale Epilepsie-dag. Drie jaar geleden spraken we Sandra (45) over haar dochter Isabella (7) die lijdt aan het Dravetsyndroom. Dit syndroom zorgt voor ernstige epileptische aanvallen en maakt het alledaagse leven voor het gezin lastig. Vandaag spraken we haar opnieuw. Sandra: „Isa gaat een weekend per maand naar een zorgouder.”