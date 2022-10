Zahira (51): ’Mensen schatten me soms 33 jaar’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Jonger! Andere vrouwen van 51 zijn vaak geneigd om zich al wat oubolliger te kleden. Het is niet zo dat ik croptops draag, maar ik houd wel van een iets jeugdigere look. Mijn dochter van twintig neemt regelmatig een kijkje in mijn kledingkast. Lichamelijk voel ik wel dat ik een jaartje ouder word. Ik sport nog drie keer in de week, maar ik zal niet meer zo makkelijk over een hekje springen als vroeger. Het gaat allemaal niet meer zo vanzelf, maar ik heb daar vrede mee.”

Heb je een beautygeheim?

„Mijn moeder noemde Aloë Vera altijd een wondermiddel en ik heb dat een beetje van haar overgenomen. Elke dag smeer ik met een dag- en nachtcrème van Aloë Vera. Verder ga ik om de vier weken naar de schoonheidsspecialist. Mijn wenkbrauwen worden de laatste jaren steeds lichter, daarom laat ik ze om de paar weken bijkleuren. Dat maakt je gezicht toch een stuk sprekender.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, mensen schatten mij soms 33 of 34 jaar. Bizar hè!? Ik heb er altijd al jonger uitgezien. Toen mijn dochter nog een peuter was, konden mensen niet geloven dat ik haar moeder was. Waarschijnlijk heb ik mijn jeugdige uitstraling grotendeels te danken aan goede genen. Mijn moeder (83) heeft er ook altijd een stuk jonger uitgezien. Ik gebruik in ieder geval geen botox of bijzondere smeersels om jonger te blijven. Ik ben meer van de natuurlijke schoonheid.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar, ik weet namelijk hoe het voelt om helemaal geen haar meer te hebben. Vijf jaar geleden werd ik gediagnosticeerd met borstkanker. Chemo, bestraling en een borstoperatie: ik heb het allemaal doorstaan. De hele rataplan. Door deze periode ben ik mijn haar meer gaan waarderen. Daarvoor kreeg ik er al een hoop complimenten over, maar ik nam het voor lief. Dat zal nu nooit meer gebeuren!”

Waarmee ben je minder blij?

„Na mijn twee zwangerschappen is mijn buik nooit meer de oude geworden. Ik heb mijn hele leven gesport, maar inmiddels weet ik dat je niet alles strak kan trainen. Dat buikje zal niet weggaan, maar dat geeft ook helemaal niet. Mijn gezondheid is veel belangrijker.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn karakter, ik sta voor anderen klaar en ben altijd geïnteresseerd. Vroeger kon ik hier nog weleens in doorslaan. Had ik drie verjaardagen op de één dag? Dan ging ik gewoon naar alle drie! Sinds ik ziek ben geweest, ga ik hier gelukkig wel anders mee om. Ik zeg makkelijker nee als het me allemaal te veel wordt.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik ben al 34 jaar samen met de liefde van m’n leven en heb twee fantastische kinderen. Natuurlijk blijf ik dromen. Zo zou ik bijvoorbeeld graag willen verhuizen. Wij wonen nu in een rijtjeshuis. In principe is daar niks mis mee, maar ik zou graag wat meer privacy willen.”

Heb je een levensles?

„Geniet van iedere dag en probeer positief te blijven. Het leven kan namelijk binnen een seconde totaal op z’n kop staan. Blijf niet te lang hangen in dingen die er niet toe doen en neem afstand van zaken die je te veel energie kosten.”

