Docente Liza is groot voorstander van de Cito-toets

Liza* is docente Grieks en Latijn op het gymnasium. Graag zou ze zien dat de Cito-score weer belangrijker wordt dan het advies van haar en haar collega’s. „De uitstroom op onze school is bijna verdubbeld nu de regels zijn veranderd.”

„De school waar ik werk heeft onderzoek gedaan naar voorspellende indicatoren voor succes op het gymnasium. Daar kwam uit dat de Cito het beste voorspelt.

Uitstroom

Zelf merk ik ook dat de Cito een veel betere indicator is voor succes op een gymnasium dan advies van een docent. Sinds 2015 mogen wij kinderen niet meer alleen aannemen op basis van hun Cito-score.

De uitstroom is sindsdien enorm gestegen, want als je twee keer blijft zitten moet je van school af. Ook zie ik vaak dat kinderen zelf van school afgaan omdat ze het niveau niet kunnen aankunnen. Ontzettend verdrietig voor die kinderen. We hadden een uitstroom van zo’n 10%, maar inmiddels is dat percentage bijna verdubbeld.

Omgekocht

Ik zie tegenwoordig dat kinderen vaak niet op hun plek zitten. Op sommige basisscholen heerst zo’n typisch milieu waarin de meesten naar het gymnasium gaan. Sommige leraren worden bedreigd of omgekocht door ouders om een leerling een bepaald advies te geven.

Niets ten nadele van leraren die wel een prima, onafhankelijk advies kunnen geven, maar er zijn helaas ook leraren waarbij hun voorkeur een rol speelt in het advies dat ze geven. Die kinderen komen bij ons terwijl ze het niveau eigenlijk niet kunnen bijbenen. Ze worden verdrietig, vervelend en leren niet dat leren leuk is. Dat vind ik het allerergste.

Selecteren

Ik hoop niet alleen dat de Cito weer vóór het advies van de leraar komt, ook zou ik willen dat we leerlingen mogen selecteren op hun scores. We moeten nu loten waardoor we kinderen met veel potentie moeten afwijzen.

Of ik het zie gebeuren dat we weer teruggaan naar de oude Cito-procedure? Ik denk het niet. Met alle ontwikkelingen vrees ik eerder dat de Cito volledig zal gaan verdwijnen. Ik weet dat er een hoop kritiek is op deze toets, maar élke toets is een momentopname.

Realistisch

De Cito-toets wordt gemaakt door ervaringsdeskundigen. Ik denk dat het een goed meetinstrument is afgezien van de omstandigheden van een kind. Het zit goed in elkaar en benadrukt capaciteiten op een realistische manier.

Zelf merk ik ook dat ik minder goed les geef. Ik blijf geduldig en vriendelijk, maar het is moeilijk om mijn tijd te verdelen. Ik heb minder tijd voor kinderen die het allemaal wel kunnen en willen.

Statusgezeur

Grieks en Latijn zijn de moeilijkste vakken dus zeker hier merk ik welke kinderen niet op gymnasiumniveau thuis horen. Ik gun iedereen een gymnasiumdiploma, maar ik zie liever kinderen die gelukkig zijn. Als je niet meekomt in de lessen heeft dat een hele grote invloed op je motivatie.

Soms zit er ook nog eens druk van thuis achter. Het grootste probleem is eigenlijk dat statusgezeur. We moeten af van idee dat het gymnasium het meest fantastische en beste is. Laat je kinderen de opleiding volgen die bij hen past, zodat ze een mooie bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dáár krijg je gelukkige kinderen van.”

*Haar echte naam is bekend bij onze redactie

