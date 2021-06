Weekhoroscoop 24 - Jaloezie speelt je parten, Schorpioen!

Ram

Liefde: Je kunt deze week minder goed tegen de plagerijtjes van je partner. Let wel, hoe meer je dit laat merken, hoe meer hij of zij je op de hak zal nemen. Negeren is en blijft de beste remedie.

Financiën: Hoewel je redelijk veel uitgaven hebt, kun je het je wel veroorloven. Je geeft graag iets extra’s uit aan luxe die je niet per se nodig hebt maar wel héél erg blij van wordt.

Werk: Anderen hebben moeite om je bij te houden, je gaat als de brandweer! Toch zullen je collega’s zich bewust of onbewust proberen aan te passen aan jouw werktempo.

Persoonlijk: Je komt op voor iemand die zichzelf minder goed kan verdedigen. Onrecht maakt je werkelijk boos.

Stier

Liefde: Jullie gaan een heerlijke week tegemoet die in het teken staat van gezelligheid en ontspanning. Het feit dat jullie meer tijd voor elkaar kunnen maken draagt hieraan bij.

Financiën: Je zuinigheid van de afgelopen tijd wordt beloond. Je blijkt meer op je rekening te hebben staan dan je dacht of er gaat in elk geval minder af dan je had verwacht.

Werk: Het valt je zwaar om toneel te spelen in de buurt van iemand die je niet zo graag mag. Toch komt het de werksfeer ten goede als je dit wel doet.

Persoonlijk: Je hebt behoefte aan de steun van een goede vriend(in). Durf hier ook gewoon om te vragen, je bent hem of haar echt niet tot last!

Tweelingen

Liefde: Je partner wordt (weer) helemaal verliefd op je door de dingen die je zegt. Of typt! Je weet de dingen momenteel zo mooi te verwoorden dat het zonde is om het niet te doen. Een lief appje is al genoeg om je geliefde vlinders te bezorgen!

Financiën: Je bent toe aan een korte vakantie en geeft hierbij graag wat meer geld uit aan luxe. Heerlijk om weer eens helemaal in de watten te worden gelegd.

Werk: Je gezonde nieuwsgierigheid brengt je zomaar ergens waar je graag wilde komen. Je inzet en interesse worden zeer gewaardeerd. En beloond!

Persoonlijk: Pas op met wat je eruit flapt. Onbedoeld help je zomaar een roddel in de wereld waar iemand anders flink wat hinder van ondervindt.

Kreeft

Liefde: Je bent behoorlijk druk met als gevolg dat je van alles kwijt raakt. Gelukkig houdt je partner het hoofd koel en brengt je met liefde de verloren spullen terug. Als je hem of haar toch niet had!

Financiën: Een financiële meevaller zorgt ervoor dat de dingen weer meer zijn te overzien en er een behoorlijke last van je schouders valt. Opluchting alom!

Werk: Je zachtaardigheid wordt mogelijk verward met ‘makkelijk voor het karretje te spannen’. Diegene komt van een koude kermis thuis, je weet prima voor jezelf op te komen.

Persoonlijk: Probeer je drang om te snoepen of te snacken onder controle te houden, het is een reactie op bepaalde emoties. Een uitlaatklep in de vorm van bewegen geeft je meer voldoening.

Leeuw

Liefde: Als je partner een beetje moeilijk kijkt wil dit natuurlijk niet direct zeggen dat jij hiervan de oorzaak bent. Waarom zou het jouw schuld zijn als je niets verkeerd hebt gedaan? Geloof in jezelf zoals je geliefde dit ook in jou doet.

Financiën: Een verandering in je financiën pakt niet direct goed voor je uit. Ook niet echt slecht, maar het is wel even wennen.

Werk: Aangezien je exact weet wat een ander nodig heeft, ben je een zeer geliefde collega. Wel is het nodig een compromis met iemand te sluiten, maar ook dat gaat je prima af.

Persoonlijk: Je blijkt een leuke klik te hebben met nieuwe mensen die je leert kennen. Ook is dit een goede week om een ruzie met een vriend(in) of familielid bij te leggen.

Maagd

Liefde: Je weet exact de juiste dingen te zeggen om je partner tevreden te stellen en/of tot bedaren te brengen. Hoe rustiger jij bent, hoe kalmer je geliefde ook blijft.

Financiën: Je maakt je drukker om je financiën dan nodig is. Probeer een en ander minder zwart-wit te zien en focus je vooral op de goede ontwikkelingen op dit gebied, die zijn er zeker ook!

Werk: Oppervlakkige gesprekjes zijn wel het laatste waar je behoefte aan hebt. Het liefst maak je plannen met vrienden, vooral op het gebied van ondernemen. Samen iets opzetten, hoe leuk is dat!

Persoonlijk: Schrijven gaat je nu zeer makkelijk af. Als er nog lastige brieven moeten worden geschreven is dit het juiste moment om in de pen te klimmen. Of op je toetsenbord.

Weegschaal

Liefde: Je besteedt je tijd, aandacht en energie liever aan je partner dan aan praktische zaken. Hoewel, je maakt je graag wat extra mooi voor je geliefde en dat gaat beter met mooie (nieuwe?) kleding, sieraden en make-up. Oh ja, en parfum!

Financiën: Bepaalde dingen in je huis, tuin of op je balkon zijn je zo’n doorn in het oog dat je met alle liefde wat extra geld uitgeeft om het te veranderen of te verhelpen.

Werk: Met je mooiste glimlach laat je anderen doen waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hebben. Door exact de juiste woorden te kiezen laat je hen geloven dat ze het nog werkelijk leuk vinden ook.

Persoonlijk: Je hebt totaal geen zin om van alles in je eentje te ondernemen. In een groepje kom jij deze week het beste tot je recht.

Schorpioen

Liefde: Jaloezie speelt je parten. Je gunt je partner heus wel zijn of haar vriendschappen, zolang hij of zij je maar duidelijk laat weten dat jij de leukste bent. Dat geldt trouwens ook voor je beste vriendin.

Financiën: Dankzij je eigen creativiteit weet je veel geld te besparen. Je vindt een goedkoper alternatief of maakt (desnoods met hulp) zelf iets moois.

Werk: Je steekt je mening niet onder stoelen of banken. Of dat handig is in dit geval is een tweede.

Persoonlijk: Je emoties nemen de overhand waardoor het je meer moeite kost jezelf in de hand te houden.

Boogschutter

Liefde: Je zet je partner aan het nadenken en weet hem of haar zelfs een gezonde dosis zelfspot bij te brengen. Iets minder zwaar op de hand mag best.

Financiën: Een goed doel waar je in gelooft kan rekenen op een gulle gift. Als je tijd hebt ben je zelf ook niet te beroerd om een helpende hand te bieden.

Werk: Hoewel je dol bent op je werk neig je nu meer naar vakantie vieren. Raffel de dingen echter niet af om snel weer leuke dingen te kunnen doen, daar kom je deze week zeker niet mee weg!

Persoonlijk: Je zelfvertrouwen neemt met de dag toe. Anderen zijn graag in je gezelschap omdat je hen ook een goed gevoel bezorgt.

Steenbok

Liefde: Vergeet niet wat vaker uit te spreken wat je denkt en voelt. Na al die tijd ben je nog steeds een mysterie voor je partner. Spannend, maar soms ook best lastig voor je lief om mee om te gaan.

Financiën: Dagdromen is niets voor jou. Als je iets graag wilt houd je het realistisch, zo ook nu. Tijd om nieuwe plannen te maken en de eerste stap te zetten naar een nieuw (haalbaar) doel.

Werk: Klussen die in eerste instantie niet eenvoudig leken gaan je toch gemakkelijker af dan je dacht. Je zelfdiscipline en rationele manier van denken helpen hier flink aan mee.

Persoonlijk: Onzekerheid die in je jeugd is ontstaan kan nu zomaar weer de kop opsteken. Laat je niet beïnvloeden door zaken die allang achter de rug zijn. Je bent niet meer het kleine meisje van toen.

Waterman

Liefde: Hoewel je best wat emotionele steun van je geliefde zou kunne gebruiken kies je ervoor om een en ander toch in je eentje op te lossen.

Financiën: Onnadenkend gedrag kan je op financieel gebied aardig in de problemen brengen.

Werk: Een onverwachte gebeurtenis zet de boel op zijn kop. Waar anderen hierdoor van hun stuk zouden raken ervaar jij het vooral als een frisse wind door je carrière.

Persoonlijk: Bepaalde sociale verplichtingen kunnen je op dit moment gestolen worden. Ga je toch of durf je eerlijk te zeggen dat je er gewoon even geen zin in hebt?

Vissen

Liefde: Hoewel je lichtelijk geïrriteerd bent door iets wat je partner doet of zegt vind je het de moeite van het ruzie maken niet waard. En gelijk heb je, laat maar waaien!

Financiën: Je staat op het punt een verkeerde keuze te maken. Misschien kun je dit nog voorkomen en zo niet: jammer dan. Ook jij bent maar gewoon mens.

Werk: Stop met twijfelen aan jezelf. Je hebt allang al bewezen wie je bent en wat je kunt. Je hoeft de dingen dan ook beslist niet mooier te maken dan ze zijn; ze zijn al goed genoeg!

Persoonlijk: Een ontsteking of infectie ligt op de loer. Het is ook mogelijk dat je een allergisch reageert op bepaalde voedingsmiddelen. Eet en drink zo clean mogelijk en blijf weg van giftige dieren en planten.