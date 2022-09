’Ik ben één keer echt op dieet geweest, dat nooit meer’

Bianca (54)

Bianca Vet werkt als radiodiagnostisch laborant en gewichtsconsulent, en is single. Ze houdt alles bij wat ze eet.

Ik woog altijd 120 kilo, stiekem at ik meer dan ik verbrandde. Ik dacht dat ik redelijk normaal en gezond at, maar het was van alles te veel. Vrijdag was patatdag, ’s morgens smeerde ik pasta met boter op mijn boterham, na het eten nam ik een toetje en als ik last had van mijn hormonen kon ik een zak chips leegeten. Ik wilde niet lijnen, want mensen die superstreng op dieet waren, zag ik na afloop zwaarder eindigen dan toen ze al begonnen.

Longembolie

In 2015 kreeg ik een longembolie. Volgens de arts kwam dit door mijn overgewicht. Bij mij ging toen een knop om. Ik downloadde een voedingsapp en ben gaan bijhouden wat ik at. Daar schrok ik van. De ene dag kwam ik net aan de 800 calorieën, de andere dag at ik er soms wel 4.000. Ik ben anders gaan eten: meer eiwitten en minder bewerkt voedsel. Inmiddels weeg ik al vier jaar tussen de 70-75 kilo. Door de app blijf ik mijn voedselinname in de gaten houden. Als ik een keer uit eten wil, stel ik me daar de rest van de dag op in.

Consequent inzicht houden in wat ik eet, werkt voor mij. Ik weeg mezelf ook elke dag, maar neem wel het gemiddelde van een week. De ene dag kun je namelijk zo 2 kilo zwaarder zijn dan de andere. In het begin vond mijn omgeving me te extreem en vroegen ze regelmatig waarom ik toch niet ‘gezellig’ mee wilde doen. Inmiddels is iedereen het gewend en haalt niemand mij meer over om toch een gebakje te nemen als ik niet wil."

Liesbeth (64)

Liesbeth Peels is vrijwilliger en single. Ze houdt van het bourgondische leven.

Pas toen ik op mezelf ging wonen en zelf ging koken, ben ik een echte bourgondiër geworden. Ik kook elke dag voor mezelf. De ene keer ga ik voor een standaard Hollandse maaltijd, de andere keer vind ik het heerlijk om sushi te maken. Van een goede biefstuk loopt het water me in de mond; ik ben een echte vleeseter. Vaak denk ik bij het wakker worden al aan wat ik die avond ga bereiden. Van elke maaltijd maak ik een feestje; ik ga er goed voor zitten met een glas wijn erbij en eet echt op m’n gemak.

Balansdag

Je kunt mij uit bed halen voor de Griekse keuken, maar eerlijk gezegd wel voor elke keuken. Er is vrijwel niets wat ik niet lust. Ja, pasta in vlindervorm, daar vind ik niets aan. Natuurlijk moet ik ook op mijn gewicht letten. Ik ben één keer in mijn leven echt op dieet geweest. Toen ben ik behoorlijk afgevallen, maar dat gewicht zat er niet veel later net zo hard weer aan. ‘Dit nooit meer,’ besloot ik. Tegenwoordig doe ik af en toe een balansdag, maar dat vind ik héél moeilijk.

Ik mis dan echt het lekkere eten. Ik snap dat er mensen zijn die gezond willen leven en slank willen blijven, dat is alleen niets voor mij. Doe mij maar in het weekend een lekker ontbijt met een ei en een croissantje. Of een lunch met een vers broodje rosbief. Tijdens vakanties geniet ik helemaal van uit eten gaan. De vrienden met wie ik dan samen eet, zijn net als ik bourgondiërs. We zijn goed aan elkaar gewaagd."

