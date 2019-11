Inge: Bij elke auto die achter me reed was ik bang dat ik werd achtervolgd

Bedreigingen

In de acht jaar die Inge nu voor jeugdzorg werkt, heeft ze al twee keer aangifte moeten doen. De heftigste bedreiging was in 2015. Inge werd toen een week lang gestalkt door een van haar cliënten. „Het was een ontzettend boze vader. Hij was met zijn vrouw in een echtscheiding verwikkeld met als gevolg dat hij zijn kinderen niet meer te zien zou krijgen. De moeder van de kinderen was namelijk bang dat hij de kinderen wat aan zou doen. Bovendien had hij haar ook gestalkt. Vervolgens ging hij zijn woede op ons afreageren. Hij was van mening dat de jeugdzorgmedewerkers zijn kinderen van hem afgepakt hadden. Het begon met bedreigingen via Facebook. Zonder dat ik het wist, had hij mij tijdens mijn werk gefilmd en dit vervolgens met voor- en achternaam op anti-jeugdzorgfora geplaatst met de tekst: „Wie kent deze k*nkerhoer; de vuile leugenaar van jeugdk*zorg?”

Aangiftes

„Ik deed aangifte. Terwijl ik dit deed, werd ik gebeld door zijn advocaat. Hij vroeg of ik op ’het politiebureau’ was, waarvan ik de locatie nu liever niet noem. Hij zei: „Ik heb het idee dat je wordt gevolgd door mijn cliënt.” Ik schrok. Hoe kunnen zowel de vader als de advocaat weten waar ik ben? Ik ben direct onder mijn auto gaan kijken of er een track and trace systeem zat. Die zat er gelukkig niet.

Helaas werd mijn aangifte naar mijn idee niet serieus genomen. Ik vertelde het verhaal aan een vriendinnetje van wie haar man bij de politie werkt. Toen hij ’s avonds mijn verhaal deelde binnen zijn team, werd alsnog besloten uit voorzorg een surveillance langs ons huis te laten rijden.”

Vuurwapengevaarlijk

„Twee dagen na de berichten op Facebook werd er een onbekende auto voor onze deur gesignaleerd met vier mannen. Ik woon aan het einde van een doodlopende straat, dus als je niet voor ons komt heb je er niets te zoeken. De volgende dag werd ik gebeld door de politie: ze maakten zich ernstige zorgen om mijn veiligheid. Nou geloof mij: dan schrik je. Een dag later belde zijn advocaat 112: hij had vernomen dat de vader onderweg was naar mijn woning en wellicht vuurwapengevaarlijk was. Binnen vijf minuten was de woonwijk afgezet en stond mijn huis vol met politie. De vader heeft waarschijnlijk rechtsomkeert gemaakt, want hij is niet aangetroffen. Na deze heftige gebeurtenis werd besloten dat een collega van jeugdzorg de zaak van mij over zou nemen. Het stalken stopte toen ook direct.”

Ik was niet bang

„Al die tijd ben ik niet bang geweest, ik was vooral boos. Natuurlijk had het stalken wel impact op mijn dagelijks leven. Bij elke auto die te lang achter me reed was ik bang dat ik werd achtervolgd. Als ik de hond uitliet liep ik met een sleutel tussen mijn knokkels en zelfs een zakmes in mijn jaszak. Ik keek honderd keer uit het raam om te checken of er iemand voor mijn deur stond. Ik liet mijn vrienden niet voor de deur parkeren maar een paar straten verderop, zodat minder duidelijk was dat ze bij mij hoorden. Terwijl ik ’s avonds mijn tanden poetste en de politiesurveillance langsreed, voelde ik (en mijn partner) me veilig. Maar tegelijkertijd was het ook eng.

Het stalken heeft verder geen gevolgen gehad in mijn werkzaamheden. Wel heb ik mijn social media op alle vlakken afgeschermd en ervoor gezorgd dat mijn contactgegevens zo min mogelijk te vinden zijn via Google. Ik had namelijk het vermoeden dat deze cliënt op die manier aan mijn contactgegevens was gekomen.”

Voicemails

„Vorig jaar heb ik nog een keer aangifte moeten doen voor een andere zaak. Ik werd toen lastig gevallen door een vader via voicemail- en spraakberichten. „K*nkerhoer! T*ringhoer: je bent van mij! Kom maar op, want ik wacht op je, ik wacht echt op je!” Hij stond agressief bij zijn voordeur tijdens een huisbezoek, de politie moest er aan te pas komen.

Mede daardoor hebben ze de vader kunnen veroordelen en kreeg hij een taakstraf en een voorwaardelijke straf. Dit in tegenstelling tot de eerdere vader die niet is veroordeeld; zijn dossier is na meerdere aangiftes doorgestuurd naar recherche, waar het dossier vervolgens is kwijtgeraakt. Hij is dus nooit berecht en loopt nog steeds vrij rond.

Dat de aangiftes van jeugdzorgmedewerkers niet serieus worden genomen, doet mij het meeste pijn. Mijn collega’s in de jeugdzorg zetten zich met de beste intenties in voor gezinnen en kinderen. We krijgen in ons werk regelmatig te maken met allerlei vormen van agressie en geweld. Het is vaak ingewikkeld om onze verklaring anoniem bij de politie af te leggen en daarna horen we zelden wat terug van de aangifte. Het is goed dat er nu eindelijk aandacht voor is. Want naast politie en ambulancebroeders vallen wij ook onder de hulpverleners die bescherming nodig hebben.”

