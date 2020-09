Marion: Het persoonlijke aspect maakt een uitvaart extra mooi

Marion Horvers

Je kunt maar één keer afscheid nemen van een overleden dierbare en dat moet daarom dan ook perfect zijn. Dat is het motto van Marion Horvers (47 en getrouwd met Cees die drie volwassen zoons en twee kleinkinderen heeft). Ze was lang op zoek naar een vak waaruit ze echt voldoening kon halen en heeft dat gevonden in de uitvaartbranche. VROUW sprak met haar over haar bijzondere beroep.