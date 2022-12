De vechtscheiding 152: ’Ze wiegt verleidelijk en half bloot’

„Dat is jullie plan? ’We gaan elkaar vertrouwen door te kijken naar het nu en niet naar het verleden.’ Echt een prachtig tegeltje, maar geen plan”, zegt Lente smalend en ze maakt een ’die zijn gek’ gebaar naar Storm. Hij grinnikt. „Kunnen jullie het nog een keer uitleggen”, vraagt hij. Hij pakt heel volwassen de rol van bemiddelaar. Dat heeft hij van mij, die leiderschapskwaliteiten. „Jawel”, zegt Anouk en ze legt uit waarom dit wèl een plan is. Een goed plan zelfs, betoogt ze op onnavolgbare wijze. Ik kijk haar vol bewondering aan. Wat wil ze dit graag: „Vertrouwen is key. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in jullie en jullie vertrouwen in ons: het draait allemaal om vertrouwen.

Dan stelt ze voor om de verjaardag van de kinderen te gebruiken als presentatie van ons nieuwe geluk, maar dat gaat de kinderen te ver. „Wij willen geen familieverjaardag. We willen een feest geven. Hier. Zonder jullie.” Anouk kijkt geschokt op, duidelijk gestoord in haar betoog. „Nou, daar moeten we het nog over hebben. Jullie worden pas 17. Dat is nog wel jong voor een feest zonder ouders.” Lente schiet in de lach: „Daar moeten jullie op vertrouwen. Vertrouwen is key.”

Hoewel de kinderen behoorlijk kritisch zijn, accepteren ze toch het plan. Ik denk dat ze ook graag willen dat het weer goed komt. En daarnaast zijn ze vast het gezeur van hun ouders over hun relatie zat. We moeten het nu laten zien. Ik zet alles op alles om mijn gezin te overtuigen. Ik kook regelmatig, voer eindelijk het lichtplan uit, pak demonstratief de stofzuiger en luister, luister, luister . Ik doe alles, behalve tegen Sara zeggen dat ik een omgangsverbod heb. Dat komt er gewoon niet van. En waarom zou ik Sara onnodig kwetsen? Zwijgen is goud.

Zaterdagavond zitten Anouk en ik samen op de bank. De kinderen zijn nog te jong om de kroeg in te gaan, maar blijkbaar oud genoeg om toch altijd de hort op zijn op zaterdagavond. Dat geeft ons de gelegenheid om het over hun verjaardag te hebben. „Geven we het huis over aan de kinderen”, vraagt Anouk. „Misschien moeten we op het aanbod ingaan”, stel ik voor. „We geven ze een nacht het huis. Wij duiken een hotelletje in en we komen pas de volgende ochtend terug. Als teken van vertrouwen. En als goedmakertje van de afgelopen jaren?”

Hun eerste verjaardag na onze scheiding hing ik knetter stoned in de tuin. Het tweede jaar dwong een dronken Anouk de kinderen te kiezen tussen haar en mij. „Een goedmakertje hebben ze wel verdiend”, zucht Anouk bij de herinnering. Ik glimlach en neem haar in mijn armen: „Dat is allemaal allang al vergeven en vergeten.” „Denk je?”, vraagt ze. Ze doet me denken aan een klein meisje. „Ik denk het wel. En anders doe ik een goed woordje voor je.” „O fijn”, mompelt ze. „Daar staat dan natuurlijk wel iets tegenover”, ga ik verder. Ze kijkt me vragend aan: „Zoals?” „Verzin dat zelf maar”, Anouk trekt een rimpel boven haar neus ten teken dat ze nadenkt. Dan wrijft ze haar schouderbandje van haar schouders en kijkt me vragend aan. Ik schud mijn hoofd en maak een gebaar naar de salontafel.

Anouk begrijpt de hint. Ze stapt sierlijk op de tafel. Haar rug naar me toe. Ze werpt speels een blik over haar schouder en lacht ze verleidelijk. Ze slaat haar armen om zichzelf heen en wrijft ermee over haar lijf. Haar bloes gaat omhoog en omlaag zodat ik net en stukje blote rug zie. Dan knoopt ze het onderste knoopje open. En nog een. En nog een. Tot de bloes open is. Ze maakt een sierlijke pirouette op tafel en eindigt met haar gezicht naar me toe. Dan buigt ze voorover en wiegt zachtjes met haar heupen terwijl ze me strak aankijkt. Ik zie haar stevige borsten meedansen in haar bh. Het liefst zou ik nu opstaan om ze in mijn mond te nemen, maar ik hou me in. Anouk wiegt door. Verleidelijk en half bloot.

Ze laat de bloes van haar schouders afglijden en knoopt dan haar rokje open. Die glijdt van haar heupen af en landt rond haar enkels. Met een voet stapt ze uit de rok. Met haar andere voet haakt ze achter het rokje. De rok blijft rond haar enkel hangen. Anouk laat de rok rondjes draaien, dan trekt ze haar been een beetje in en hup, daar zeilt de rok door de lucht en belandt op mijn schoot. Wat een prachtworp. Anouk maakt enthousiast een huppeltje om haar worp te vieren. Dat brengt haar uit balans. Ze wankelt, zet haar voet iets te ver naar achter en raakt nog verder uit balans. Ik schiet overeind, maar ben te laat om haar te redden: met een ijselijke gil valt Anouk op de salontafel.

